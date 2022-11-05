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سرق صيدلية وحاول سرقة وكالة بنكية.. إيقاف شخص بمراكش

2022-11-05 / 16:13
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، يوم أمس الجمعة 4 نونبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة، من ذوي السوابق القضائية في قضايا السرقة والمخدرات، وذلك للاشتباه في تورطه في السرقة ومحاولة السرقة باستعمال الكسر من داخل وكالة بنكية.

وكانت مصالح الأمن الوطني بمراكش قد توصلت، يوم أول أمس الخميس، بشكاية حول سرقة مبلغ مالي من داخل صيدلية وتسجيل محاولة للسرقة من داخل وكالة بنكية، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي مكن من تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل المشتبه فيه عن حجز الملابس التي كان يرتديها وقت ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، علاوة على وثيقة بنكية متحصلة من عملية السرقة المرتكبة بداخل الصيدلية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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