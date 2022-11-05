بنك المغرب: ارتفاع قيمة الدرهم مقابل الأورو

هبة بريس

أفاد بنك المغرب بأن الدرهم ارتفع بنسبة 0,59 في المائة مقابل الأورو، وانخفض بنسبة 0,66 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة الممتدة من 27 أكتوبر 02 نونبر 2022.

وأشار البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، إلى أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأورد البنك أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 339,7 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 0,6 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاع نسبته 5,2 في المائة على أساس سنوي.

وأضاف المصدر ذاته أن إجمالي تدخلات بنك المغرب، خلال الفترة ذاتها، بلغ 100,9 مليار درهم، منها 42,9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام على طلبات العروض، و31 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء، و26,9 مليار درهم على شكل قروض مضمونة طويلة الأجل.

وأورد المصدر ذاته، أنه على مستوى السوق البين -بنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3,9 مليار درهم، بينما بلغ معدل الفائدة بين البنوك خلال هذه الفترة 2 في المائة في المتوسط، مشيرا أن بنك المغرب قد ضخ، خلال طلب العروض ليوم 02 نونبر الجاري (تاريخ الاستحقاق 03 نونبر)، ما مجموعه 50 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وبخصوص سوق البورصة، فقد ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 1,1 في المائة، ليصل أداؤه السلبي منذ مطلع السنة الجارية إلى 18,7 في المائة. ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس ارتفاع مؤشرات قطاعات البنوك بنسبة 3 في المائة وخدمات النقل بنسبة 2,9 في المائة، والصناعات الغذائية بنسبة 1,2 في المائة، في حين تراجعت مؤشرات قطاعي الكمياء والمشروبات بنسب بلغت على التوالي 7,4 في المائة و3,1 في المائة.

أما في ما يتعلق بإجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 5,1 مليار درهم مقابل 396,5 مليون درهم قبل أسبوع. وبالنسبة لسوق الأسهم المركزي، فقد بلغ متوسط الحجم اليومي 54,5 مليون درهم وبلغ مجموع المعاملات المنفذة على مستوى سوق الكتل 4,7 مليار درهم.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6