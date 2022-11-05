قبيل المونديال.. باريس سان جيرمان يعلن إصابة ميسي

2022-11-05 / 15:10
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هبة بريس - وكالات

سيغيب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب الإصابة عن مواجهة باريس سان جيرمان ولوريان المقررة غدا الأحد في الدوري الفرنسي، بحسب ما أعلن الفريق الباريسي السبت.

وتعرض ميسي (35 عاما) “لالتهاب في وتر أخيل” وسيخضع للعلاج، بحسب ما أعلن فريقه المملوك قطريا.

كما تعرض مدافع سان جيرمان، الدولي الفرنسي بريسنيل كيمبيمبي لإصابة في وتر أخيل وغاب عن رحلة يوفنتوس الإيطالي في دوري أبطال أوروبا الأربعاء “وسيتابع تمارينه الفردية”.

وشرح مدرب باريس سان جيرمان، كريستوف غالتييه في مؤتمر صحفي عقده عشة مواجهة لوريان “ليو لديه التهاب في الوتر، أعتقد أنه سيكون جاهزا للمباراة المقبلة، على غرار بريسنيل الذي يتابع مرحلة التعافي نظرا للضربة التي تلقاها”.

وتأتي معاناة ميسي مع هذه الإصابة قبل أسبوعين تقريبا من انطلاق نهائيات كأس العالم في قطر.

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