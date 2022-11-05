أكادير: طلبة “انفصاليون” ينسفون ندوة خاصة بالمسيرة الخضراء

ع اللطيف بركة : هبة بريس

مرة أخرى تعيش كليات جامعة إبن زهر بأكادير، تصرفات صبيانية لانفصالي الداخل، بعدما نسف طلبة انفصاليون ندوة بداخل كلية العلوم حول موضوع ” المسيرة الخضراء” صباح اليوم السبت 5 نونبر الجاري، وقاموا بتمزيق العلم الوطني أمام الحضور، مما خلق حالة من الارتباك، وكاد الوضع ان يتحول الى تشابك بالايدي بين طلبة الكلية، بسبب هذا التصرف الارعن .

وقالت مصادر الجريدة، ان ضعف التنظيم لدى الكلية التي نظمت الندوة، وغياب التنسيق مع المصالح الامنية، ساهم في هذا الانزلاق صباح اليوم.

ومن المعلوم، ان كل الكليات التابعة لجامعة إبن زهر، ينشط بها انفاصاليون، غير أن أي فرصة سانحة لهؤلاء بسبب ضعف التنظيم والتنسيق تتسبب في مثل هذه التجاوزات، مما يفرض على الجهات المختصة خصوصا رئاسة جامعة ابن زهر ومعها جل العمادات التنسيق مع المصالح الأمنية، من أجل تفادي أي مشاداة بين الطلبة خصوصا في موضوع الوحدة الوطنية، والتي لا يقبل أي مغربي من الجنوب الى الشمال، ان يتم الاساءه لها بأي تصرف كان .

من جانبهم تحدث بعض الطلبة إلى جريدة ” هبة بريس” عن استنكارهم من تصرفات ” انفصاليي الداخل” وانه ليست المرة الأولى التي يجهزون فيها على تظاهرات متعلقة بالوحدة الترابية للمملكة، مؤكدين للجريدة أن على الجهات القضائية والنيابة العامة، متابعة هؤلاء، بعد اسائتهم للعلم الوطني، وكذلك معاقبة كل تهاون من طرف مسؤولين الجامعة على ذلك.

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