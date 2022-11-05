أكادير: طلبة “انفصاليون” ينسفون ندوة خاصة بالمسيرة الخضراء
مرة أخرى تعيش كليات جامعة إبن زهر بأكادير، تصرفات صبيانية لانفصالي الداخل، بعدما نسف طلبة انفصاليون ندوة بداخل كلية العلوم حول موضوع ” المسيرة الخضراء” صباح اليوم السبت 5 نونبر الجاري، وقاموا بتمزيق العلم الوطني أمام الحضور، مما خلق حالة من الارتباك، وكاد الوضع ان يتحول الى تشابك بالايدي بين طلبة الكلية، بسبب هذا التصرف الارعن .
وقالت مصادر الجريدة، ان ضعف التنظيم لدى الكلية التي نظمت الندوة، وغياب التنسيق مع المصالح الامنية، ساهم في هذا الانزلاق صباح اليوم.
ومن المعلوم، ان كل الكليات التابعة لجامعة إبن زهر، ينشط بها انفاصاليون، غير أن أي فرصة سانحة لهؤلاء بسبب ضعف التنظيم والتنسيق تتسبب في مثل هذه التجاوزات، مما يفرض على الجهات المختصة خصوصا رئاسة جامعة ابن زهر ومعها جل العمادات التنسيق مع المصالح الأمنية، من أجل تفادي أي مشاداة بين الطلبة خصوصا في موضوع الوحدة الوطنية، والتي لا يقبل أي مغربي من الجنوب الى الشمال، ان يتم الاساءه لها بأي تصرف كان .
من جانبهم تحدث بعض الطلبة إلى جريدة ” هبة بريس” عن استنكارهم من تصرفات ” انفصاليي الداخل” وانه ليست المرة الأولى التي يجهزون فيها على تظاهرات متعلقة بالوحدة الترابية للمملكة، مؤكدين للجريدة أن على الجهات القضائية والنيابة العامة، متابعة هؤلاء، بعد اسائتهم للعلم الوطني، وكذلك معاقبة كل تهاون من طرف مسؤولين الجامعة على ذلك.
13 تعليقات
لم افهم هذا المصطلح ابدا كيف يسمح لبعض الخونة بالاساءة الى وحدة البلاد والسلطات تتفرج وتسميهم بذلك الاسم لماذا لايعاملون مثلهم مثل كل المغاربة ما هذا الانفصام….
هؤلاء الطلبة الخونة يجب معاقبتهم أشد العقاب ، ويجب على المسؤولين طرد كل طالب يساند البوليساريو من الجامعة. و يجب الالتزام بثوابت الأمة “الله الوطن الملك”
اين كانت الشرطةواامخابرات وكل افراد الشرطة بالزي الرسمي والمدني واين هي الكاميرات السرية والعلنيةواين كانوا نساء ورجال وشباب ادارة مراقبة التراب الوطنيواين هم اعوان السلطة غريب امركم اقوياء اشداءعلى المسالمينوالاخياراما الاشرار فنحن غافلون ناءيمون متسكعون نتابع الابرياء والفقراءاما اصحاب النيات السيءةواخبث الخبثاء تطلبون اللطيف .
لازم طرد الخونة أى تندورف لكي يعرفون قيمة المغرب
الطرد إلى تندوف يكلوا النعمة ويسبوا الملة لعنة الله عليهم منافقين عملاء.
تصوروا لو عملها الاكراد في جامعة تركية.
الخونة ليس لهم الحق في التعليم ولاالصحة ولا الاستقرار بالمغرب.
يجب على كل متساهل مع هؤلاء المجرمين الفوضويين ان يتذكر ما حل باخوانكم في اكديم ازيك شباب من الدرك و الوقاية المدنية و القوات المساعدة و الامن قتلوا و نكلوا و حتى انهم تبولو على جثث هؤلاء الابطال يجب على كل متساهل ان يعلم ان اسبانيا ضمنت و حدتها ليس بردع الانفاصليين و انما بقمعهم النظام و الوحدة و الاستقرار يتاتي بتطبيق القانون بالقوة و ليس بقوة القانون انا عيشت و سايرت تلك الفترة في العيون و رايت عنصرية لم اري مثلها قط… اين المشكل ان كان تنسيق بين مسوولي الكليات و السلطات خلال تنظيم تظاهرات يعرف لها من البداية انها عرضة للفوضي من طرف هؤلاء المجرمين…
رأيي هو انه من الواجب التصدي لهاذ الكلاب اللذين يأكلون الغلة ويسبون الملة… عليهم اللعنة…
العقاب وبدون هواية
الغريب في الامر ان المغرب يصرف عليهم على الاقل منح التعليم العالي والسكن الجامعي 100 في ال 💯 مهما كان المستوى المعيشي لابائهم.وكذلك بدل النقل يصرف لهم فابور.
بينما ابناء الراشدية وارزازات تنغير زاكورة …. محرومين من المنحة والسكن الجامعي في أكادير مع هؤولاء ورغم ذلك تراهم اشد المدافعين عن الوحدة الوطنية.
اشمن استياء الله يهديك اي طالب فابن زهر عارف قوة البوليساريو فلافاك نتحدا يديرو شي حاجة ليهوم والو را غير الهضدرة خايفين غا بوحدنا قاليك المنطقة العازلة خخخخخخ
نريد أي بسمع الرأي العام الوطني ماري السلطة والقضاء…؟؟؟… الامر خطير جدا وضرب لمقدسات البلاد في الصميم داخل أرض الوطن….!!!!
هل هؤلاء يحملون الجنسية الجزائرية ام المغربية هل عندهم بطاقة وطنية
كيف يسمح لهؤلاء المجرمون من الاستفادة من التعليم بالجامعة المغربية مجانا
يجيب سحب الجنسية المغربية من هؤلاء المجرمون ورميهم وراء المنطقة العائلة