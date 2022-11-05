“ميثاق” يمثل المغرب في مهرجان سينمائي دولي بإيطاليا

نجلاء مزيان

تم إختيار فيلم “ميثاق” لمخرجه الحسين حنين، ليمثل المغرب في المسابقة الرسمية للنسخة الحادية عشر للمهرجان الدولي للفيلم بمدينة “أستي” الإيطالية، والمرتقب تنظيمها من 29 نونبر الى 4 دجنبر 2022.

وتم انتقاء فيلم الحسين حنين، للمشاركة في هذه التظاهرة السينمائية العالمية من بين العشرات من الأفلام، التي ترشحت للمنافسة على جوائز المهرجان، حيث سيتم عرض الفيلم على شاشة المهرجان بمسرح “الفيري”.

وبهذه المشاركة الدولية الجديدة، يواصل فيلم “ميثاق”، التحليق في سماء العديد من المهرجانات السينمائية العالمية، حيث تألق في الكثير منها، وظفر بجوائز كبيرة وقيمة.

و توج فيلم “ميثاق” قبل أيام قليلة، بثلاث جوائز دولية كبرى، بكل من المهرجان الدولي الخامس للفيلم بأولاد تايمة، والمهرجان الدولي العاشر للسينما والصحراء باسا الزاك، وأيضا بمهرجان دولي بفرنسا، كما ظفر مؤخرا، بجائزة أفضل ممثل، إذ نالها سعد ضريف في المسابقة الرسمية لمهرجان كوباني السينمائي الدولي في نسخته الثالثة التي أقيمت بمدينة بوشوم الألمانية.

وخلق الفيلم ذاته خلال الأشهر الأخيرة، المفاجأة بحصوله على جوائز دولية من مهرجانات مختلفة،أبرزها مشاركته في الدورة 26 للمهرجان الدولي للفيلم “رود آيلاند” بالولايات المتحدة الأمريكية، والمؤهل إلى جائزة الأوسكار العالمية.

كما وقع “ميثاق” على مشاركات كبيرة، في عدد من المهرجانات الوطنية والدولية، بكل من الهند وأستراليا وفرنسا ولبنان، وإسبانيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا، حيث توج بجوائز مهمة أرقاها الجائزة الكبرى.

ويحكي الفيلم برؤية إخراجية فيها الكثير من الإبداع السينمائي، قصة إجتماعية، تعالج موضوع الطلاق من وجهة نظر المتشددين في الدين، فضلا عن قضايا أخرى ترتبط بعلاقة الرجل بالمرأة، والتطرف، واللغة الأمازيغية والهوية..

كما يكشف الفيلم بلمسة إحترافية، من خلال بطل الفيلم “عسو” وزوجته خديجة التي طلقها بالثلاث، عن مجموعة من القضايا التي لا تزال تصنف ضمن مواضيع “الطابو” والمسكوت عنها، ويمكن أن تعكس صورة للواقع المعاش، في المجتمع المغربي ومن خلاله العربي.

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