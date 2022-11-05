صادم: إدارة الجمارك تطلق رصاصة الرحمة على مساعدات وهدايا الجالية
في تطور لافت وجديد، سنت المديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، ترسانة من الإجراءات الضريبية في الموانئ البحرية وعبر المطارات الوطنية. حيث من المتوقع أن يتم فرض ضرائب عالية على المساعدات والهدايا التي يبعث بها أفراد الجالية المغربية إلى ذويهم، أو تلك التي يستقدمها معهم السياح المغاربة في الخارج.
وفي تفاصيل الموضوع، فإنه من المقرر أن تخضع الهدايا والمساعدات، التي تزيد قيمتها عن 2000 درهم، لعملية التضريب الجمركي، سواء في الموانئ أو المطارات الوطنية. حيث وضعت إدارة الجمارك لائحة اسمية بجميع المقتنيات التي ستخضع للتضريب. إذ لم يعد، على سبيل المثال، بإمكان المسافر المغربي أو الأجنبي، الحق في حمل سوى قنينة عطر واحدة بسعة 150 مل، أو 250 مل من نوع “Eau toilete”. فضلا عن أنه لم يعد مسموحا له بحمل أكثر من علبة سجائر واحدة.
أما بالنسبة إلى جميع الأدوية، التي يضطر المغاربة إلى جلبها من الخارج، فقد تقرر أن تكون مبررة بوصفة أو بشهادة طبية، رغم أنه قد تم التنصيص على أن الأدوية المخصصة للاستخدام الشخصي، ستظل معفاة من الرسوم الجمركية، في حالة الإدلاء بوصفة طبية.
من جانبه صرح عبد الله الفرياضي، الباحث في السياسات العمومية، لجريدة ” هبة بريس” أن القرار سيكون صادم للمهاجرين المغاربة ومعهم السياح الاجانب ، مشيرا أن الأسباب التي تتذرع بها الجهات الرسمية في سياستها الضريبية تتلخص في سببين رئيسن، “أولهما حماية القدرة التنافسية للمنتوج الوطني، وثانيهما إنعاش الخزينة العامة بكتلة جديدة من الضرائب”، غير أنه أضاف أن “حماية القدرة التنافسية للمنتوج الوطني، وإن كان شعارا براقا، لا يجب أن يكون على حساب حماية القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، وإلا ستكون السياسات العمومية في المجال الاقتصادي سياسات لا تراعي مبدأ الحفاظ على السلم الاجتماعي”، وأردف قائلا أن “الطريق الوحيدة لضمان تنافسية حقيقية للمنتوج الوطني، تستلزم تخفيف العبء الضريبي على هذا المنتوج، وتمكينه من تحقيق شروط التنافسية في الجودة والأسعار، وليس في محاصرة المنتوج الأجنبي ذي الجودة العالية والأسعار التنافسية”.
جدير بالذكر أن الحكومة المغربية قد نحت المنحى ذاته، في مشروع قانون المالية لسنة 2023، حيث سنت حزمة من الضرائب الأخرى التي أثارت حفيظة قطاعات واسعة من الشعب المغربي، لا سيما قطاع المحامين. بل الأكثر من ذلك أنها قد فرضت ضرائب ثقيلة حتى على السلع التي يتم شراءها عن طريق التجارة الإلكترونية.
31 تعليقات
النهب والسرقة عيني عينك
القرار ليس بجديد وهو منصوص علية في المرسم التطبيقي للمدونة الراجعة لادارة الجمارك مند سنوات
على الباحث ان يقوم ببحث بسيط للتاكد قبل ان يقدم اي تصريح التزاما بمناهج البحث العلمي من جهة. وعلى الصحفي الاتصال بادارة الجمارك للتاكد بانه ليس هناك اية مستجدات بما كان معمول به سابقا حفاظا على اخلاقيات العمل الصحفي من جهة اخرى.
وهو القرار يتعلق بالمغاربة المقيمين والسياح الاجانب وليس الجالية التي تستفيد من 20000 وليس 2000 درهم للتوضيح فقط
هد اخنوش بغى يمنع جميع المواد التجميل اللي تدخل من الخاريج باش يفتح المجال غير للمواد التجميل لزوجته المنتوج Yan&One هو يربح في المحروقات و الغناء على حساب المهاجر ين و المواطنين هد هو المع و البشع و الانانية غير الله اكون في عون المواطن و المهاجر البقرة الحلوبة .
اسألوهم كيف اصبحوا مليارديرات في خمسة أيام ؟ الجالية المغربية خاصها تجمع راسها ولاترسل الأموال الى المغرب حتى يفهموا قيمتهم ولايستغلونهم من اجل جيوبهم ..الخ
تكفي العملة التي يجلبونها الى وطنهم اتركوهم وحالهم قبل أن ينفروا من بلدهم.
السلام عليكم
هذه الاجراءات التي اتخدت ضد المواطنين لانعاش اقتصاد الريع واحتكار السوق المغربية من طرف المتحكمين في عدة قطاعات من طرف الاقطاعين الدين يسيطرون على السوق المغربية والدين يرمون الفتاة من الضرائب على أنهم يؤدون واجبهم الضريبي كاملا بالمشاركة في تمويل مهرجانات تافيهة. وقهر الطبقة المتوسطة التي أصبحت تنافسهم عبر الشراء الالكتروني.
أما بالنسبة إلى جميع الأدوية، التي يضطر المغاربة إلى جلبها من الخارج، فقد تقرر أن تكون مبررة بوصفة أو بشهادة طبية، رغم أنه قد تم التنصيص على أن الأدوية المخصصة للاستخدام الشخصي، ستظل معفاة من الرسوم الجمركية، في حالة الإدلاء بوصفة طبية.
حتى الدواء يا مافيا
لا اظن ان الحكومة تنفذ توصيات واهتمام صاحب الجلالة نصره الله لمغاربتنا في الخارج.
ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم هونو على الجالية كماتدين تدان .واش الهدايا حتى هي تشعر علامة الساعة هادي
قرار في غير محله و اعتباطي و عن أي اقتصاد وطني يتحدثون !! فبهذا القرار و بمثله نقول وداعا للدولارات التي ستأتي بها الجالية لإنعاش الاحتياطي من الدولار و وداعا للسياحة ، يخربون بيوتهم بأيديهم