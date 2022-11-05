“التعليم” تنظم اللقاء الوطني التنسيقي حول الجمعيات الرياضية
نظمت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بتعاون مع الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية، يوم الخميس 3 نونبر 2022، بالرباط، اللقاء الوطني التنسيقي حول الجمعيات الرياضية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
وأفاد بلاغ للوزارة أن اللقاء، الذي افتتح أشغاله يوسف بلقاسمي، الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وشارك فيه مديرو وأساتذة وأطر هذه المراكز، أعضاء الفروع الجهوية والإقليمية، شكل مناسبة للتفكير، عبر ورشات عمل، في الإجراءات والترتيبات اللازمة لانطلاق أنشطة الجمعيات الرياضية بالمراكز الجهوية ومأسستها، من خلال وضع برامج عمل وأنشطة رياضية وتكوينية تهدف إلى تطوير الكفايات الرياضية للطلبة المتدربين بمختلف المسالك والتخصصات والحفاظ على صحتهم البدنية والنفسية والذهنية والاجتماعية.
وحرصت الوزارة على إحداث الجمعيات الرياضية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، من خلال إصدار المذكرة الوزارية رقم 12/0506 بتاريخ 31 ماي 2022 ووضع الرزنامة القانونية للتأسيس.
وتنتظم هذه الجمعيات في إطار العصبة الوطنية للجمعيات الرياضية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، التي تنضوي بدورها تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية.
تعليق واحد
امر جيد جدا ان يتم الربط بين الرياضة و التربية والتعليم، و ذلك لسببين الأول طبعا هو تغليب الطابع التربوي على المنافسات الرياضية و جعلها عنصر تقارب و أخلاق و تسامح بين الشباب عكس ما نلاحظه مع كامل الأسف من عنف داخل الملاعب
و ثانيا لقد كانت الرياضة المدرسية و الجامعية داءما مشتلا خصبا لظهور ابطال متميزين لأنهم يحضون بالتاطير التقني و النفسي و التربوي الضروري لجعلهم أبطالا في انواعهم الرياضية و ايضا لظهور كفاءات تدريبية و تحكيمية عالية و نزيهة و متحررة من منطق البزنس الرياضي الذي كثيرا ما يسيء إلى الممارسة الرياضية و قيمها النبيلة