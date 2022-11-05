وزير الخارجية المجري يؤكد دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي  

2022-11-05 / 09:21
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هبة بريس

أكد وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري بيتر سزيجارتو، الجمعة بطنجة، دعم بلاده للمخطط المغربي للحكم الذاتي وعملية الأمم المتحدة لحل قضية الصحراء.

وقال شيجارتو في تصريح للصحافة، على هامش مشاركته في الدورة الرابعة عشرة لمنتدى ميدايز (2-5 نونبر)، “أود أن أجدد التأكيد على البلاغ المشترك للعام الماضي (…) الذي يبرز دعم هنغاريا لمفهوم الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب”.

وشدد على أنه “سنستغل كل الإمكانيات في إطار الأمم المتحدة لدعم الحل السلمي لقضية الصحراء، ودفع السلام والاستقرار والهدوء في هذه المنطقة في أسرع وقت ممكن”، مشيدا بالتعاون القائم بين المملكة المغربية وهنغاريا، فضلا عن تعاونه الشخصي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وفي إشارة إلى مشاركته في منتدى ميدايز، قال الوزير المجري إنه “تشر ف بشكل خاص” بالمشاركة في هذا الحدث، معربا عن اعتقاده أن المشاركة في هذه التظاهرة “فرصة رائعة للحديث عن الظروف الحالية والتحديات التي نواجهها”.

وأبرز “لقد قدمت من بلد هو جار مباشر لأوكرانيا. لذا يمكنك أن تتخيل الى أي حد يبقى وقع الحرب على هنغاريا خطير وفوري”.

وانتهز سزيجارتو الفرصة للمطالبة بالحد من النزاع في أوروبا، وحث المجتمع الدولي على “الامتناع عن أي نوع من القرارات والبيانات التي من شأنها المخاطرة بتصعيد الحرب أكثر”.

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