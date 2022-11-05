طقس السبت.. استمرار حرارة الجو بعموم مناطق المملكة
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية عموما، بطقس حار شيئا ما بداخل منطقة سوس و بجنوب المملكة.
كما يتوقع تشكل كتل ضبابية بالقرب من السواحل وفوق السهول وكذا بالمنطقة الشرقية و بالشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، فضلا عن تناثر غبار بداخل الأقاليم الجنوبية.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 4 و 9 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 9 و14 درجة بكل من السفو ح الجنوبية الشرقية، والمنطقة الشرقية والريف و هضاب الفوسفاط و والماس، فيما ستكون ما بين 18 و22 درجة بجنوب الأقاليم الصحراوية، و ما بين 13 و18 درجة في ما تبقى من أرجاء البلاد.
وستعرف درجات الحرارة خلال النهار، انخفاضا طفيفا أو ستبقى تقريبا في استقرار.
أما البحر فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسيطة، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
9 تعليقات
اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين..
اللهم بحق الرضع والشيوخ والأطفال ان تنزل علينا المطر..
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت..
اللهم اسقينا الغيث يارب العالمين..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
قلة التساقطات تضع الفلاحين والدولة في أزمة عميقة..
الارض قد جفت وانتظر غيث الله اللهم اسقينا الغيث يارب العالمين..
اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين..
ننتظر هطول الامطار يارب العالمين اكرمنا بالامطار..