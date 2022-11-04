طنجة.. الأبحاث تقود لاعتقال شخص بخصوص شحنات غاز “أكسيد النتروس “

2022-11-04 / 23:26
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هبة بريس - مكتب طنجة

 مواصلة للأبحاث بخصوص شحنات غاز “أكسيد النتروس” الكيميائي المستعمل في التخدير، التي جرى حجزها أمس الخميس وأول أمس الأربعاء بمدينة طنجة وضواحيها، تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومه الجمعة 04 نونبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 34 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في حيازة وترويج 1890 قنينة إضافية من هذا الغاز الكيميائي.

وقد تم توقيف المشتبه به بمدينة مكناس بعد الاشتباه في تورطه في حيازة وترويج الشحنات التي جرى حجزها سابقا من غاز “أكسيد النتروس”، قبل أن تقود عمليات التفتيش المنجزة بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي، بمستودع يملكه بمنطقة “كزناية” ضواحي مدينة طنجة، عن حجز1890 قنينة إضافية مهربة تحتوي على 2434 لتر من هذه المادة المخدرة.

وإضافة إلى هذه الكمية من الغاز، أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بهذا المستودع عن حجز مجموعة من البضائع المهربة، عبارة عن لفافات من الأثواب، فضلا عن 09 قوارب مطاطية، تجري حاليا الأبحاث من أجل تحديد مصدرها ومدى استخدامها في تسهيل ارتكاب أنشطة إجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة له، وتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

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‫10 تعليقات

  4. تحية احترام وتقدير للسلطات على المجهودات المبدولو من اجل محاربة المجرمين

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