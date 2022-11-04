جمعية هيئات المحامين ترفض المقتضيات الضريبية الجديدة وتقاطع لجان امتحان المحاماة
أعلن مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب رفضه للمقتضيات الضريبية الجديدة التي جاء بها مشروع قانون مالية العام المقبل.
وجاءت قرارات مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب المعقد ببوسكورة بتاريخ 04 نونبر ، برفض المقتضيات الواردة في مشروع قانون المالية والمقاطعة مع ترك مجال تدبيرها لمكتب الجمعية بسبب الاختلاف في التاريخ و الأشكال كما أعلنت جمعية هيئات المحامين استمرار المفاوضات في الملفات الأخرى.
واقترحت جمعية هيئات المحامين تأجيل مؤتمر الجمعية و عرض الأمر على مكتب الجمعية ليوم السبت 5 نونبر ، اضافة الى عقد لقاءات صحفية لتوضيح وجهة نظر الجمعية ومقاطعة امتحان الولوج.
وانتهى الاجتماع الذي عقده المحامون مع كل من فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بخصوص أزمة الضريبة التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023، بالتوصل إلى صيغة توافقية.
7 تعليقات
اين قانون الضريبة على الثروة
هادو مغادينش تقدو عليهم. زيد عليهم اساتذة الجمعيين أطباء قضاة الداخلية الجيش
يجب على الدولة ان لا تتراجع على قراراتها حتى لا تميز بين القطاعات اخرى
كل واحد كيضرب على راسو ، المحاميين،الاساتذة،الاطباء، اصحاب النقل،…. إلا المزاليط
كولشي كيضرب على راسو
الضريبةعلى المحامي ستستخلص من جيب المواطن دائماالضربةالموجعةللمواطن
الكل ملزم بدفع الضريبة مادام يستفيد من هذه البلاد من أعلى الهرم لاسفله دون استثناء وسترى كيف سيصبح الأمر.