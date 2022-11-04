جمعية هيئات المحامين ترفض المقتضيات الضريبية الجديدة وتقاطع لجان امتحان المحاماة

2022-11-04 / 22:16
7
هبة بريس - الرباط

أعلن مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب رفضه للمقتضيات الضريبية الجديدة التي جاء بها مشروع قانون مالية العام المقبل.

وجاءت قرارات مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب المعقد ببوسكورة بتاريخ 04 نونبر ، برفض المقتضيات الواردة في مشروع قانون المالية والمقاطعة مع ترك مجال تدبيرها لمكتب الجمعية بسبب الاختلاف في التاريخ و الأشكال كما أعلنت جمعية هيئات المحامين استمرار المفاوضات في الملفات الأخرى.

واقترحت جمعية هيئات المحامين تأجيل مؤتمر الجمعية و عرض الأمر على مكتب الجمعية ليوم السبت 5 نونبر ، اضافة الى عقد لقاءات صحفية لتوضيح وجهة نظر الجمعية ومقاطعة امتحان الولوج.

وانتهى الاجتماع الذي عقده المحامون مع كل من فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بخصوص أزمة الضريبة التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023، بالتوصل إلى صيغة توافقية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of طنجة.. الأبحاث تقود لاعتقال شخص بخصوص شحنات غاز “أكسيد النتروس “

طنجة.. الأبحاث تقود لاعتقال شخص بخصوص شحنات غاز “أكسيد…

2022-11-04 / 23:26
Photo of بنسعيد يقدم برنامج عمل قطاع الشباب برسم سنة 2023

بنسعيد يقدم برنامج عمل قطاع الشباب برسم سنة 2023

2022-11-04 / 21:42
Photo of إطلاق برنامج التوأمة بين رئاسة النيابة العامة المغربية ونظيرتها الإسبانية

إطلاق برنامج التوأمة بين رئاسة النيابة العامة المغربية ونظيرتها…

2022-11-04 / 20:03
Photo of خريبكة ..” الخصال ” يحلحل أزمة “الدياليز “

خريبكة ..” الخصال ” يحلحل أزمة “الدياليز “

2022-11-04 / 19:04
Photo of وهبي :” قانون الضرائب دُبّر حكوميا ولا يمكن أن أخرج عن هذا الإطار “

وهبي :” قانون الضرائب دُبّر حكوميا ولا يمكن أن…

2022-11-04 / 19:01
Photo of طنجة المتوسط ..احباط عملية تهريب أزيد من مليوني قرص مخدر من نوع ” Captagon”

طنجة المتوسط ..احباط عملية تهريب أزيد من مليوني قرص…

2022-11-04 / 18:07
Photo of مهنيو الصيد البحري بالمغرب يسائلون الوزير صديقي حول إعتزام تمرير رخص متقادمة لشركة

مهنيو الصيد البحري بالمغرب يسائلون الوزير صديقي حول إعتزام…

2022-11-04 / 17:15
Photo of آيت الطالب يكشف أهداف مشروع قانون مدونة التغطية الصحية الأساسية

آيت الطالب يكشف أهداف مشروع قانون مدونة التغطية الصحية…

2022-11-04 / 16:45
Photo of تازة.. إيقاف 10 أشخاص متورطين في صناعة الأسلحة

تازة.. إيقاف 10 أشخاص متورطين في صناعة الأسلحة

2022-11-04 / 16:33
Photo of انتخاب حسن التازي الشلال رئيسا جديدا بالإجماع لمجلس عمالة فاس

انتخاب حسن التازي الشلال رئيسا جديدا بالإجماع لمجلس عمالة…

2022-11-04 / 16:10

‫7 تعليقات

  2. هادو مغادينش تقدو عليهم. زيد عليهم اساتذة الجمعيين أطباء قضاة الداخلية الجيش

  4. كل واحد كيضرب على راسو ، المحاميين،الاساتذة،الاطباء، اصحاب النقل،…. إلا المزاليط

  6. الضريبةعلى المحامي ستستخلص من جيب المواطن دائماالضربةالموجعةللمواطن

  7. الكل ملزم بدفع الضريبة مادام يستفيد من هذه البلاد من أعلى الهرم لاسفله دون استثناء وسترى كيف سيصبح الأمر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق