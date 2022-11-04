أصيلة..البحر يلفظ جــ..ـثة يرجح أنها لأستاذ قضى غرقا قبل أيام

هبة بريس - مكتب طنجة

لفظت مياه شاطئ أصيلة، اليوم الجمعة ، جثة شخص مجهول يشتبه أنه قضى نحبه في ظروف غامضة.

ورجحت مصادر محلية ان تكون الجثة التي لفظتها مياه شاطئ أصيلة للاستاذ الذي قضى غرقا يوم الأحد الماضي أثناء ممارسته لهواية صيد السمك رفقة أبنته .

وكثفت عناصر الوقاية المدنية من مجهوداتها منذ غرق الاستاذ حيث باشرت عمليات البحث لعدة أيام من أجل العثور على الجثة.

وكان الضحية يعمل مدرسا وهو معروف لدى العديد من الأوساط التلعيمية والثقافية في كل من أصيلة وطنجة.

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