أصيلة..البحر يلفظ جــ..ـثة يرجح أنها لأستاذ قضى غرقا قبل أيام
هبة بريس - مكتب طنجة
لفظت مياه شاطئ أصيلة، اليوم الجمعة ، جثة شخص مجهول يشتبه أنه قضى نحبه في ظروف غامضة.
ورجحت مصادر محلية ان تكون الجثة التي لفظتها مياه شاطئ أصيلة للاستاذ الذي قضى غرقا يوم الأحد الماضي أثناء ممارسته لهواية صيد السمك رفقة أبنته .
وكثفت عناصر الوقاية المدنية من مجهوداتها منذ غرق الاستاذ حيث باشرت عمليات البحث لعدة أيام من أجل العثور على الجثة.
وكان الضحية يعمل مدرسا وهو معروف لدى العديد من الأوساط التلعيمية والثقافية في كل من أصيلة وطنجة.
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20 تعليقات
االلهم ارحمه رحمة واسعه و واغفر له وألهم أهله الصبر والسلوان
لآ إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
انا لله وانا اليه راجعون
رحمه الله رحمة واسعة تعازينا الحارة لاسرته
إنا لله وإنا إليه راجعون
انا لله وانا اليه راجعون
الله يرحمو ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويجعل قبره روضة من رياض الجنة
رحمه الله وغفر له ذنبه وما نقول إلا مايرضي اللهم صبر أهله الصبر الجميل
الله يرحمو ويغفر له والله يصبر أهله رحمه الله عليه
الله يرحمو ويغفر له والله يصبر أهله رحمه الله عليه
الله يرحمو ويجعل مئوها الجنه عظم الله اجركم واحسن الله عزائكم ورحم الله لميتكم
لله ما اعطى ولله ما اخذ
ان لله وان اليه راجعون
نحتسبه من الشهداء بأذن الله
اللهم ارحمه واغفر له واعفو عنه واجعله في الفردوس الأعلى من الجنة عظم الله اجركم وأحسن الله عزائكم وغفرلموتاكم وانا لله وانا اليه راجعون
الله يرحمو ويحسن اليه ويجعلو من اهل الجنة والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
حسبي الله ونعم الوكيل البقاء لله انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمو ويجعلو من اهل الجنه يارب
لاحول ولا قوة الا بالله رحمة الله عليه
اللهم ارحمه والهم اهله الصبر والسلوان واجعله من اهل الجنان
احسن الله عزاؤكم وغفر الله لميتكم الله يرحمواويغفر له ويدخلوا الجنه ان لله وانا اليه راجعون
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان
رحمه الله وجعله مسكنه الجنة وأحسن الله عزاكم
الله يرحمه ويغفرله ويجعل مسكنه الفردوس