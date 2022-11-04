الصين وألمانيا “تحذران” روسيا من استخدام الأسلحة النووية

هبة بريس - وكالات

طالب المستشار الألماني، أولاف شولتس، الجمعة (الرابع من نوفمبر 2022) الرئيس الصيني شي جينبينغ بممارسة، تأثير على روسيا لوضع نهاية للحرب في أوكرانيا، وقال “نتفق على أن التهديدات النووية خطر للغاية”.

وقال رئيس الوزراء الصيني المنتهية ولايته، لي كه تشيانغ، في تصريحات للصحافة مع المستشار الألماني، “لا يمكننا تحمل تصعيد آخر”، وأعربا عن أملهما المشترك في نهاية سريعة للحرب وقاما بالدعوة إلى محادثات سلام”.

ويبدو أن التصريحات تمثل تغييرا في الخطاب من جانب بكين. وفي حين أن الصين لم تؤيد الغزو الروسي، فقد عمقت العلاقات مع موسكو وتلقي باللائمة على حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والولايات المتحدة بشكل متكرر في الصراع.

وقال شي جينبينغ، خلال اجتماع مع شولتس، إن الوضع الدولي الحالي “معقد وقابل للتغيير”. وأضاف أن الصين وألمانيا يتعين عليهما العمل سويا، كدولتين مؤثرتين وتقديم إسهامات للسلام والتنمية “في أوقات التغير والفوضى”.

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