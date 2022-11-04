مجموعة برلمانية : عودة تكرير البترول بمصفاة “لاسامير” أصبحت مطلبا شعبيا ووطنيا

هبة بريس - الرباط

اعتبرت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، أن العودة إلى تكرير البترول بمصفاة “لاسامير” أضحت مطلبا شعبيا ووطنيا، وذلك بغية تعزيز الأمن الطاقي والرفع من المخزون بما يمكن من خفض أسعار المحروقات.

وقالت عضو المجموعة النيابية ، نعيمة الفتحاوي، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن المطلوب الآن هو اتخاذ القرار السياسي، من أجل عودة شركة “لا سامير” لدورها الطبيعي، في الإنتاج والمحافظة على الحقوق والمصالح المرتبطة بها.

وأضافت الفتحاوي ان مسألة الديون المتراكمة على مصفاة لاسامير تبقى شأنا قضائيا، مشددة على ضرورة تدخل الحكومة لاتخاذ القرارات الكفيلة بتوفير الطاقة للمغاربة وفق المخزونات والأسعار المناسبة،

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