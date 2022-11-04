مجموعة برلمانية : عودة تكرير البترول بمصفاة “لاسامير” أصبحت مطلبا شعبيا ووطنيا
هبة بريس - الرباط
اعتبرت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، أن العودة إلى تكرير البترول بمصفاة “لاسامير” أضحت مطلبا شعبيا ووطنيا، وذلك بغية تعزيز الأمن الطاقي والرفع من المخزون بما يمكن من خفض أسعار المحروقات.
وقالت عضو المجموعة النيابية ، نعيمة الفتحاوي، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن المطلوب الآن هو اتخاذ القرار السياسي، من أجل عودة شركة “لا سامير” لدورها الطبيعي، في الإنتاج والمحافظة على الحقوق والمصالح المرتبطة بها.
وأضافت الفتحاوي ان مسألة الديون المتراكمة على مصفاة لاسامير تبقى شأنا قضائيا، مشددة على ضرورة تدخل الحكومة لاتخاذ القرارات الكفيلة بتوفير الطاقة للمغاربة وفق المخزونات والأسعار المناسبة،
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9 تعليقات
الشعب يريد اشغال لاسمير
قضية لاسمير هي قضية
المغرب الذي كان مخطط له
في بداية الإستقلال أن يكون
حر قوي و مستقل و ذا سيادة
الشعب يريد فتح محطة لاسامير
اخنوش لا تهمة مصلحة الشعب وما يعانيه من الفقر المهم عنده هي مصالحه
نعم يجب إعادة فتح لسمير نحن معكم
لاسامير معلمة يملكها الشعب .و وجب الحفاظ عليها .
لأنها الوحيدة التي تعطي للدولة تكلفة إنتاج المحروقات …
و بعد معرفة التكلفة يمكن معرفة ربح شركات البترول…..
دون ذلك هم يتلاعبون بكلفة الإنتاج و النقل ويأتي التهرب الضريبي بعدها و سرقة المواطنين النتيجة
كل من يقف ضد فتح معمل لاسمير ، فهو يستفيد ماديا ، سواء كانت صحافةاو نقابة او …… . المحتكر يخصص قصطا نقديا لشراء الضماءر وضعاف العقول والمواطن يعاني من التهاب الاسعار.
لا يمكن لرجل أعمال أن يكون سياسي محنك
رجل أعمال يفعل أي شيء ليبقى رأس ماله في الريادة والزيادة
نعم لابد من العمل في إعادة تشغيل محطة تكرير البترول لاسامير بالمحمدية وما لها من دور كبير في اقتصاد البلاد حيث باشتغالها سوف تخفف عبىا كبيرا على فاتورة الوقود ببلادنا فعليه العمل في هذا الطريق سيخلص بلادنا من أزمة الوقود وما تكلفه من معاناة للمواطنين المغاربة