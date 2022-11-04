صورة تعبيرية

وزان ..شخص يـ..ـنهي حياة شقيقه بسبب صراع حول الارث

2022-11-04 / 19:40
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هبة بريس - مكتب طنجة

شهد دوار واد العمريين، بالجماعة الترابية ونانة، التابعة ترابيا لإقليم وزان، جريمة قتل ضحيتها شخص في الخمسينيات من العمر على يد شقيقه بسبب خلاف حول الارث .

وبحسب مصادر محلية ، فقد دخل الشقيقان في تلاسن حاد سرعان ماتطور الى شجار وتبادل للضرب والجرح باستعمال أسلحة حادة أفضى الى جريمة قتل بعد توجه الجاني طعنات قاتلة للضحية على مستوى القلب .

وقد تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح، من أجل الكشف عن طبيعة الوفاة، فيما فتحت مصالح الدرك بحثا قضائيا في الجريمة .

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‫18 تعليقات

  1. لاحول ولا قوة الا بالله الطمع يعمي القلوب والأبصار وهذه النتيجة واحد في القبر والٱخر في السجن

  2. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ان لله وان اليه راجعون الله يرحمه ويغفر له

  3. حيت الاغلبية واحد ف الخوت كيحسب راسو هو بوحدو لي كاين كتجبرو باغي يستولى على كولشي بحجة انا الكبير والله يهدي ما خلق

  9. لاحول ولا قوة الا بالله، مبقا ما يعجب كل نهار نسمعو خبار فشكل، الله يلطف بنا

  12. لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم الله يلطف بنا واصفي مابقى معجب في هدا الدنيا

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