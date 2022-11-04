وزان ..شخص يـ..ـنهي حياة شقيقه بسبب صراع حول الارث

هبة بريس - مكتب طنجة

شهد دوار واد العمريين، بالجماعة الترابية ونانة، التابعة ترابيا لإقليم وزان، جريمة قتل ضحيتها شخص في الخمسينيات من العمر على يد شقيقه بسبب خلاف حول الارث .

وبحسب مصادر محلية ، فقد دخل الشقيقان في تلاسن حاد سرعان ماتطور الى شجار وتبادل للضرب والجرح باستعمال أسلحة حادة أفضى الى جريمة قتل بعد توجه الجاني طعنات قاتلة للضحية على مستوى القلب .

وقد تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح، من أجل الكشف عن طبيعة الوفاة، فيما فتحت مصالح الدرك بحثا قضائيا في الجريمة .

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