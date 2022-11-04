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الفيفا يطلب من الدول المشاركة في مونديال قطر “التركيز على كرة القدم”

2022-11-04 / 19:12
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هبة بريس - وكالات

وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) رسالة إلى جميع المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم، وطالبها بـ”التركيز على كرة القدم”.

وأثير جدل كبير حول البطولة، التي ستنطلق في قطر في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، إذ تعرضت الدوحة لانتقادات بسبب موقفها من العلاقات المثلية، وسجلها الحقوقي، ومعاملتها للعمال المهاجرين.

وخطط بعض اللاعبين لاحتجاجات سلمية، وسيرتدي اللاعب الإنجليزي هاري كين وتسعة آخرين من قادة منتخبات أوروبية شارات “حب واحد”، التي تدعم المثليين.

وسيرتدي لاعبو الدنمارك قمصانا تعبر عن نوع من الاحتجاج. كما قالت شركة هامل للملابس الرياضية، التي تزود المنتخب الدنماركي بالملابس، إنها “لا ترغب في الظهور” في البطولة التي تزعم أنها “حصدت آلاف الأرواح”.

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‫6 تعليقات

  2. لو كانت البطولة في” الكيان الاسرائيلي ” ما حصلت هذه الضجة الإعلامية السياسية رغم أن “الاسرائيليون ” إرهابيون يقتلون الأطفال والمدنيين الفلسطينين

  5. لو تستجيب الفيفا لطلب أكرانيا فلن يكون هناك كأس العالم بل تكون نهاية كأس العالم

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