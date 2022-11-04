خريبكة ..” الخصال ” يحلحل أزمة “الدياليز “

ع.عياش - هبة بريس

تنفيذا لخطة “صفر حالة انتظار في مراكز تصفية الدم” ومن أجل عرض صحي لائق انكب عمل المندوب الاقليمي محمد الخصال ومعه ادارة المستشفى والاطر الطبية على حلحلة إشكال لطالما سال عنه مداد كثير ويتعلق الأمر بمرضى القصور الكلوي الذين يجدون انفسهم في لائحة انتظار قد يطول زمنها .

اخر مستجدات الملف تقول ان المندوب الإقليمي الوافد الجديد وفي ظرف 20 يوم رفقة اطر ادارية وطبية استطاع في عمل تشاركي انهاء هذا الإشكال اذ اصبحت لائحة الإنتظار متوقفة عند صفر حالة باستثناء شخص واحد أكد مصدرنا ان هاتفه لا يجيب بالمرة .

وقال مصدر مسؤول لهبة بريس إن “لائحة الإنتظار” قبل 20 يوم من الان كانت تضم 20 حالة متفرقة بين خريبكة /وادزم /وابي الجعد وبفضل كل المجهودات تمت المناداة على اخر 4 حالات الاربعاء 02/ اكتوبر / 2022

ووصف مصدرنا الذي فضل عدم ذكر اسمه هذا الإنجاز بنقطة “ضوء” وإن كانت ” خافتة” لكنها مهمة ؛ مشيرا أنه استطاع رفقه فريق متكامل التخفيف من معاناة شريحة اجتماعية من مختلف الأعمار، قاسمهم المشترك مكابدتهم وعائلاتهم لمختلف فصول المعاناة، وحتى وإن توفرت لهم العناية الطبية والمعاملة اللائقة من قبل الأطباء والممرضين، لا يمكنهم البتة الظفر بحياة طبيعية كسائر أقرانهم، لأنهم مجبرون على تتبع نظام غذائي صارم، ومواكبة طبية دقيقة ومتابعة حصص التصفية، بشكل دوري

وأكد مصدرنا ان النتائج المحققة هي نتاج لعمل مشترك ساهم فيه الممرضين و الاطباء العاملين في مراكز تصفية الكلي بخريبكة و وادزم و ابي الجعد و كذلك جمعيات مهتمة كل من موقعه ومسؤوليته

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