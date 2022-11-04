وهبي :” قانون الضرائب دُبّر حكوميا ولا يمكن أن أخرج عن هذا الإطار “

هبة بريس - الرباط

اعتبر عبد اللطيف وهبي ، وزير العدل، إن مشروع قانون المالية الذي عرض أمام الملك خلال المجلس الوزاري، كان يتضمن أداء المحامين للضريبة مع تحديد المبلغ ، موضحا ان هذا الملف دبر على المستوى الحكومي ولايمكن له ان يخرج عن هذا الاطار .

وأضاف وهبي خلال رده على مداخلات البرلمانيين ضمن مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل، الجمعة، بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، انه تجنب الرد على المحامين في خرجاتهم الاعلامية رغم الشعارات والاوصاف التي نعتوه بها معتبرا ان ثقافة “المناقشة تغيب عن اصحاب البدلة السوداء ” بحسب تعبيره .

وانتهى الاجتماع الذي عقده المحامون مع كل من فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بخصوص أزمة الضريبة التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023، بالتوصل إلى صيغة توافقية.

وتوصل الطرفين إلى اتفاق يقضي بإلغاء إلزامية التسبيق التي تحدث عنها مشروع قانون المالية، إذ سيتم تخيير أصحاب البذلة السوداء بأداء مبلغ 300 درهم عن كل قضية موضوعة بشكل نهائي وشامل بمختلف مراحل التقاضي الابتدائي والاستئنافي وكذا بالنقض، أو التصريح في نهاية كل ستة أشهر بعدد القضايا.

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