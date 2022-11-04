وهبي :” قانون الضرائب دُبّر حكوميا ولا يمكن أن أخرج عن هذا الإطار “
اعتبر عبد اللطيف وهبي ، وزير العدل، إن مشروع قانون المالية الذي عرض أمام الملك خلال المجلس الوزاري، كان يتضمن أداء المحامين للضريبة مع تحديد المبلغ ، موضحا ان هذا الملف دبر على المستوى الحكومي ولايمكن له ان يخرج عن هذا الاطار .
وأضاف وهبي خلال رده على مداخلات البرلمانيين ضمن مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل، الجمعة، بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، انه تجنب الرد على المحامين في خرجاتهم الاعلامية رغم الشعارات والاوصاف التي نعتوه بها معتبرا ان ثقافة “المناقشة تغيب عن اصحاب البدلة السوداء ” بحسب تعبيره .
وانتهى الاجتماع الذي عقده المحامون مع كل من فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بخصوص أزمة الضريبة التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023، بالتوصل إلى صيغة توافقية.
وتوصل الطرفين إلى اتفاق يقضي بإلغاء إلزامية التسبيق التي تحدث عنها مشروع قانون المالية، إذ سيتم تخيير أصحاب البذلة السوداء بأداء مبلغ 300 درهم عن كل قضية موضوعة بشكل نهائي وشامل بمختلف مراحل التقاضي الابتدائي والاستئنافي وكذا بالنقض، أو التصريح في نهاية كل ستة أشهر بعدد القضايا.
20 تعليقات
هاذشي معني به حتى المواطن ماشي غير المحاميين
وهبي لا علاقة له بموضوع الضريبة ، و لكن ما يعنيه هو مسودة قوانين المهنة والمسطرتين المدنية و الجنائية
اصلا وهبي محامي منهم ههماغاديش اضر راسو ه
ضرب بي مبدأ مجانية القضاء !
طريقة جيدة للحد من النزاعات ومناسبة للتشجيع على الحوار و الصلح و الوساطة المجتمع اصبح يعرف نزيف المحاكم اصبحت تعج بكل اشكال القضايا .
عادي جدا بما ان المحاكم عامرة هدا هو الحل خلص و عاد تاخد حقك
نسأل الله السلامة
في كل الحالات المتقاضي هو الخاسر حتى حاليا، لان المحامي يأخذ أتعابه وبها بعض المصاريف المبهمة رغم ان المتقاضي يؤدي المصاريف كلها من صندوق وتبليغ وتنفيذ و… من جيبه،
لا حول ولاقوة الا بالله هاد وهبي محال واش كان محام ابناء الشعب ربما كانت ملفاته فقط مع قشدة المجتمع
يجب تطليق المحاكم …سنعود الى المجلس العلمي ..لحل المشاكل …لقد عرفت المحاكم لملفات الطلاق وشغب الاطفال ……وقظايا تافهة ……
قرار صائب. لي مسالي يبقا يدير فشكايات الكيدية هذا هو الحل باش ينقصو منهم.
من جهتي يديرو 500 درهم ولا 1000 درهم
ادا كان المحامي سيؤدي الضريبة اكثر فالمتضرر هو المواطن الكل على ظهر المرتفقين غادي اخدم معاك المحامي بالساعة مثل اروبا وستضيع الحقوق اكثر وخاصة الطبقة المتوسطة والفقيرة
أنا من وجهة نظري يديروا 5000درهم للملف باش يبتعدوا الناس علي خلق المحاكمات من أشياء تافهة
اتفاق تهرب من أداء الواجب عار
العقوبة لينا تحنا كمواطنين مقهورين بسبب الغلاء يترجل معنا بنادام ونديرو كيف دارو باش يرجعو لينا صندوق المقاصة وينقصو هما من الامتيازات ديالهم رآه الضرائب خاص يخلصوها صحاب اللعاقة مشي الدرويش
الشعب لا يوجد له لجنة منبثقة منه تمثله اما جشع الحكومة .
لك الله يا شعب .
شفتو ملي تيلقاو فئة متاحدة و خرجات لشارع كيفاش تيحتارموها
هذا السيد فرعاتو الانا ، انا انا …
تلاحم قوي قدمه المحامون والاساتذة الجامعيون في نضالاتهم لذلك تحسم الأمور دائما لصالحهم.
سيدي الوزير المحترم أنا من مغاربة العالم ضلمت من طرف الوكيل العام السابق بورزازات اب الدي ضلم مواطنين بالرشيدية وتنغير وورزازات وزاكورة وعوض محاسبته كما يطالب الجميع تم تعيينه مستشار بمراكش واخيرا احيل على التقاعد أين المحاسبة أين ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب محاسبة جميع الفاسدين امتاله وفي جميع القطاعات بدءا به لاني ما زلت اعاني من ضلمه نفسانيا وماديا اتمنى محاسبته في الدنيا قبل الآخرة اللهم امين يارب العالمين
Soal a si sahbi wach akhanouch tatkhals dariba w l7kouma b faedcfard barlmaniyenne