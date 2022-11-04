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بسبب طرد القاصرين غير المصحوبين..اسبانيا تعفي مندوبة مدريد بسبتة المحتلة

2022-11-04 / 18:31
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هبة بريس - متابعة

لازال القضاء الاسباني يواصل تحقيقاته مع مسؤولين في مدينة سبتة المحتلة في قضية طرد قاصرين مغاربة دون احترام مقتضيات قانون الهجرة.

وقررت الحكومة الاسبانية الاثنين الماضي ، ةعفاء مندوبتها في مدينة سبتة المحتلة، سلفادور ماتيوس ،وذلك بعد التحقيق معها في ملف الإعادة غير القانونية لـ55 قاصراً مغربياً غير مصحوبين إلى المغرب، كانوا من بين آلاف المهاجرين غير النظاميين الذين عبروا، في ماي 2021، إلى الثغر المحتل سباحة.

وكانت دائرة القضاء على التمييز العنصري، قد قضت بأن عمليات الترحيل لا تتضمن الحد الأدنى من الضمانات الإجرائية المطلوبة، وأحدثت وضعًا موضوعيًا ينطوي على مخاطر ذات صلة بالسلامة الجسدية أو المعنوية للقصر المتأثرين بإجراءات الإعادة.

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