طنجة المتوسط ..احباط عملية تهريب أزيد من مليوني قرص مخدر من نوع ” Captagon”
تمكنت مصالح الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط، اليوم الجمعة، من إجهاض عملية للتهريب الدولي لشحنة كبيرة من المؤثرات العقلية، وحجز ما مجموعه مليونين و 18 ألف و 500 قرص مخدر من نوع ” Captagon.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات المراقبة والتفتيش، التي باشرتها مصالح الأمن الوطني، قد قادت إلى الاشتباه في حمولة إحدى حاويات البضائع، كانت على متن باخرة للنقل البحري تحمل علم إحدى الدول الأوروبية، والتي انطلقت من أحد الموانئ بدولة لبنان ومتوجهة صوب ميناء في دولة في غرب إفريقيا.
وأضاف البلاغ أن عملية التفتيش المنجزة باستعمال الكلاب المدربة للشرطة قد مكنت من اكتشاف وحجز شحنات المؤثرات العقلية المهربة ملفوفة ومخبأة داخل براميل تحتوي على مواد استهلاكية، حيث بعد فرزها وعدها تبين أنها تناهز مليونين و18 ألف و500 قرص مخدر.
وأشار المصدر نفسه إلى أن مهمة البحث والتحري في هذه القضية قد عهدت إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأشخاص المرتبطين بالشبكة الإجرامية المتورطة في محاولة تهريب هذه الشحنات الكبيرة من المؤثرات العقلية، وكذا تحديد تقاطعاتها وروابطها الإقليمية والدولية.
ولفت البلاغ إلى أن تنفيذ هذه العملية الأمنية النوعية، يندرج في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة عمليات التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وتحييد مخاطر وتهديدات شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
21 تعليقات
السؤال المطروح أين تذهب تلك البضع، بعد ضبطها؟؟؟
مزيان ديما كنسمعو بحال هاد الاخبار ولكن لكيهربو المال عام معمره شدو شي واحد
ماكاينش شي مصالح امنية تجهض ارتفاع الاسعار و ارتفاع المحروقات ؟؟
بلادنا عمرات بالمؤثرات ها العقلية ها الغلائية هاالتهميشية هاالفقريةوووو
هاد مصالح الامن ما كيعرفوش يديرو اجهاض تهريب اموال الدولة
را الدولة كتربح من الخمور والمخدرات كثر من 61 مليار سنتيم ف سنه كتدخل لخزينة المغرب
و شكون لي رابح في هاد القضية
و تهريب الأموال العمومية
لي موالف يشد الرشوة ماقنعش هاد المرة عليها باعهم
و الشيفور يتحمل كامل المسؤولية مع العلم مكيكونش عارف شنو هاز.
تم إجهاضها لإعادة بيعها لمن غاتبيعهم الدولة
يجب على السلطات الإستخبارية والأمنية أن تجري البحث الدقيق للقبض على مهربي المخدرات ومدبريه..
هم من خربوا عقول شبابنا ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
إنما الخمر والميسر والانصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
ألف شكر وتقدير واجلال وافتخار بالامن الوطني المغربي الذي يسهر دائما على حماية المواطنين من هؤلاء المفسدين الذين يقومون بعمليات التجارة في المخذرات والحبوب الهولسة وووووو وووووووو وغيرها التي خربت عقول شبابنا وشباتنا وحسبنا آلله ونعم الوكيل..
هذه المدينة يكثر فيها تهريب المخدرات والمشروبات الكحولية والحبوب الهولسة وووووو وووووووو عبر الميناء المتوسط واعتقد ان رجال الأمن الوطني مقصرين في عملهم ليس هناك أي مراقبة مشددة على هؤلاء المفسدين المهربين المخذرات.
يجب على كل واحد منا من لاحظ أي شخص يتجر او يهرب المخذرات والحبوب الهولسة وووووو وووووووو وغيرها عبر قوارب كانت صغيرة أو كبيرة يتم تبليغه على الفور بدون السكوت عليه ..
إنها مؤثرات العقلية والجسدية وهي من تؤذي إلى ارتكاب الجرائم البشعة والنصب والسرقة والفساد المالي وخلاصة لذالك يجب على السلطات الإستخبارية والأمنية أن تحارب هؤلاء المفسدين تجار المخدرات..
يجب أن يطبق عليهم أقصى عقوبة ممكنة بدون رحمة ولا شفقة حتى يكونوا عبرة لغيرهم لمن سولت لهم نفسهم بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية في حق شبابنا وشباتنا وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم.
من رئى منكم منكرا فليغيره لهذا يجب علينا جميعا محاربة هؤلاء المفسدين الذين افسدوا البلاد بتجارتهم في المخذرات التي خربت العقول ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.