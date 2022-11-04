الداخلية الإسبانية توافق على الكشف عن تسجيلات “أحداث مليلية”

هبة بريس - متابعة

قررت وزارة الداخلية الإسبانية إطلاع أعضاء البرلمان على تسجيلات بالصوت والصورة لأحداث مليلية المحتلة الأخيرة.

وأفادت صحيفة “إلبايس” الإسبانية، أن وزارة الداخلية وافقت أخيرا على إطلاع مجموعة من النواب من مفوضية الداخلية في المؤسسة التشريعية على مقاطع الفيديو التي سجلها الحرس المدني في 24 يونيو عند سياج مليلية خلال محاولة اقتحام آلاف المهاجرين غير النظاميين.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه المشاهد التي تم تصويرها عبر كاميرات المراقبة التابعة للحرس المدني الإسباني وطائرة بدون طيار وطائرة هليكوبتر تابعة للمعهد المسلح، اطلع عليها المدعي العام وأمين المظالم فقط، واللذان سبق لهما أن طلبا بالمزيد من المواد السمعية والبصرية.

وأكدت الصحيفة، أن مارلاسكا اقترح على مجموعة مكونة من ثمانية نواب تابعين للجنة الداخلية بالبرلمان الاطلاع على هذه التسجيلات قبل زيارتهم المرتقبة إلى مليلية يوم الاثنين المقبل، إلا أنهم رفضوا ذلك بسبب ضيق مدة الزيارة الممتدة ليوم واحد فقط.

وتابع المصدر ذاته، أن النواب المعنيون طالبوا من جهتهم بإحضار تسجيلات الفيديو إلى مدريد مع إتاحة الوقت الكافي لمشاهدتها بالكامل وهو الأمر الذي وافقت عليه الوزارة، دون أن تحدّد تاريخا لذلك.

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