مهنيو الصيد البحري بالمغرب يسائلون الوزير صديقي حول إعتزام تمرير رخص متقادمة لشركة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

وجهت الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب ، مراسلة على شكل “إخبار ” تتوفر جريدة ” هبة بريس ” نسخ منه ، الى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية ” محمد صديقي ” ، بخصوص أخبار متداولة وسط المهنيين تفيد عزم وزارة ” الصديقي” تسوية الوضعية القانونية وتحيين وثائق بعض سفن الصيد بأعالي البحار المملوكة لاحدى الشركات العاملة بميناء طانطان، رغم توقفها عن الاشتغال لازيد من 15 سنة وعدم استيفائها الشروط القانونية الخاصة بذلك .

وطالبت الكونفدرالية من وزير الصيد التدخل بخصوص هذا الموضوع الذي بات يشغل الرأي العام المهني في القطاع خصوصا وان العديد من مراكب الصيد الساحلي بالمغرب، تم رفض طلباتها من الوزارة الخاصة بتجديد رخص الصيد الخاصة بها أو حتى تسوية وضعيتها الإدارية لأسباب غير موضوعية، رغم تعهد أرباب تلك المراكب بالقيام بالاصلاحات اللازمة والمعاينات التقنية والالتزام بالمساطر القانونية وتسوية والوثاىق الإدارية المطلوبة .

وكشفت مصادر مهنية للجريدة ، أن مسؤول منتخب مالك تلك الشركة، قد تقدم بتجديد ثلاث رخص لمراكبه، خارج إطار القانون المنظم.

ومن المرتقب بحسب مصادرنا، في حالة تمرير تلك الرخص بطرق ” مشبوهة” ان يحرك إحتجاجات داخل الموانئ، خصوصا أن العديد من أرباب مراكب الصيد ساحلي بالمغرب ،سبق للوزارة أن رفضت تجديد رخصهم رغم قيام اصحابها بالاصلاحات والمعاينات التقنية وفق المساطر المعمول بها في هذا الشأن.

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