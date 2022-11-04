انتخاب حسن التازي الشلال رئيسا جديدا بالإجماع لمجلس عمالة فاس

2022-11-04 / 16:10
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ع محياوي - هبة بريس

جرى اليوم الجمعة 04 نونبر الجاري، بالقاعة الكبرى لعمالة فاس بحضور الكاتب العام لولاية جهة فاس / مكناس ” عمالة فاس ” انتخاب “حسن التازي الشلال ” عن حزب التجمع الوطني للأحرار رئيسا لمجلس عمالة فاس بالإجماع، خلفا لجواد الفايق الذي تم اعتقاله في ملف ما يعرف بمافيا العقار بجماعة أولاد الطيب.

و جاءت تشكيلة المكتب كالتالي:

الرئيس : حسن التازي شلال
النائب الأول : محبوب محمد
النائب الثاني : محسن الميلودي
النائب الثالث : فاطمة الفيلالي
النائب الرابع : طارق الودغيري
النائب الخامس : القائم ادريس
وتجدر الإشارة أن النائب الرابع ” طارق الودغيري ” الوحيد الذي حفظ على مركزه في اللائحة الجديدة.

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