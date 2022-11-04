كورونا المغرب
الصورة من الارشيف

كورونا بالمغرب.. تسجيل 88 إصابة جديدة

2022-11-04 / 15:59
0
هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 88 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 43 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و844 ألف و664 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و411 آلاف و338 شخصا، مقابل 24 مليون و912 ألف و499 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 53 ألف و930 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و265 ألف و876 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و249 ألف و224 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط سلا القنيطرة (38)، والدار البيضاء سطات (22)، وفاس مكناس (13)، ومراكش آسفي (8)، وسوس ماسة (6)، والشرق (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 371 حالة، فيما لم يتم تسجيل أي حالة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها حالتين.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
5

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of طنجة المتوسط ..احباط عملية تهريب أزيد من مليوني قرص مخدر من نوع ” Captagon”

طنجة المتوسط ..احباط عملية تهريب أزيد من مليوني قرص…

2022-11-04 / 18:07
Photo of مهنيو الصيد البحري بالمغرب يسائلون الوزير صديقي حول إعتزام تمرير رخص متقادمة لشركة

مهنيو الصيد البحري بالمغرب يسائلون الوزير صديقي حول إعتزام…

2022-11-04 / 17:15
Photo of آيت الطالب يكشف أهداف مشروع قانون مدونة التغطية الصحية الأساسية

آيت الطالب يكشف أهداف مشروع قانون مدونة التغطية الصحية…

2022-11-04 / 16:45
Photo of تازة.. إيقاف 10 أشخاص متورطين في صناعة الأسلحة

تازة.. إيقاف 10 أشخاص متورطين في صناعة الأسلحة

2022-11-04 / 16:33
Photo of انتخاب حسن التازي الشلال رئيسا جديدا بالإجماع لمجلس عمالة فاس

انتخاب حسن التازي الشلال رئيسا جديدا بالإجماع لمجلس عمالة…

2022-11-04 / 16:10
Photo of الملاكم المومني أمام قضاء ” كندا ” بعد إعتداءه على مواطنة مغربية في مناسبة وطنية

الملاكم المومني أمام قضاء ” كندا ” بعد إعتداءه…

2022-11-04 / 15:03
Photo of الحوز : توقيف رئيس جماعة بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد

الحوز : توقيف رئيس جماعة بتهمة إصدار شيكات بدون…

2022-11-04 / 14:17
Photo of بعد جدل انبعاث روائح كريهة بالمدينة.. عمدة البيضاء تزور مطرح مديونة

بعد جدل انبعاث روائح كريهة بالمدينة.. عمدة البيضاء تزور…

2022-11-04 / 14:03
Photo of العمل المناخي.. المغرب بحاجة لـ78 مليار دولار من الاستثمارات

العمل المناخي.. المغرب بحاجة لـ78 مليار دولار من الاستثمارات

2022-11-04 / 13:09
Photo of “كل واحد كيبيع باش بغا”.. مواطنون يطالبون بمراقبة الأسعار

“كل واحد كيبيع باش بغا”.. مواطنون يطالبون بمراقبة الأسعار

2022-11-04 / 12:51

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق