الإسمنت: انخفاض المبيعات بنسبة 9,22 %
هبة بريس
بلغت مبيعات الإسمنت أزيد من 10,43 مليون طن عند متم أكتوبر الماضي، بانخفاض نسبته 9,22 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وفقا للجمعية المهنية لشركات الإسمنت.
وأفادت الجمعية بأن الشحنات الموجهة لقطاعي « التوزيع » و « الخرسانة الجاهزة »، بلغت، على التوالي، 6,47 مليون طن (ناقص 14,01 في المائة) و2,05 مليون طن (زائد 3,29 في المائة).
من جهتها، بلغت مبيعات فئات « المنتجات الجاهزة »، و »البناء » و »البنية التحتية »، على التوالي 960.223 طن (ناقص 5,43 بالمائة)، و448.689 طن (ناقص 9 بالمائة)، و488.438 طن (زائد 6,53 بالمائة).
وخلال شهر أكتوبر 2022 وحده، انخفضت مبيعات الإسمنت بنسبة 16,40 في المائة إلى 1.048.975 طن.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
8 تعليقات
ترجع بيع العقارات وبناؤها وراء توقف البناء في المغرب الذي يعرف أزمة..
تراجع حركة البناء بسبب غلاء الرخص ودفع تكاليف مواد البناء و الاسمنت والحديد وغيرها..
تاثير البناء بعد كورونا بسبب الزيادات التي عرفها الحديد. الاسمنت . الرمل …
المواطن لم يعد قادرة على اقتناء المساكن الاقتصادية مما جعل المنعشين يدخلون في ازمات متتالية…
قطاع البناء في المغرب يتكبد خسائر المهنيين بسبب ارتفاع تكاليفه ..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.زيادة الاسعار لم تستثمر اي شيء..
الازمة العالمية وراء الركود الذي تعرفه عدة قطاعات من بينها قطاع البناء..
ان لم تتدخل الدولة لوضع حد لهذه الزيادات ستكون أزمة كبيرة..