الملاكم المومني أمام قضاء ” كندا ” بعد إعتداءه على مواطنة مغربية في مناسبة وطنية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت ” هبة بريس” من مصادرها، أن الملاكم المغربي ” المومني” او ما يطلق عليه ب ” مسخوط الوطن” قد يواجه عقوبتي ” السجن او الترحيل” بعد اعتداءه بشكل همجي على مواطنة مغربية ” ليلى لمزوق” المقيمة بدولة كندا .

وكانت الشرطة الكندية، قد إعتقلت الملاكم المغربي ” المومني” مباشرة بعد تعنيفه لمواطنة مغربية، أثناء احتفالها رفقة مهاجرين مغاربة بمناسبة عيد العرش، بعد أن هاجمهم بالسب والقذف، قبل ان تتدخل المواطنة المغربية في وجهه ورفعت شعار ” الله الوطن الملك” ليوجه لها لكمة على مستوى الرأس، عجلت بنقلها للمستشفى حيث أجرت عملية جراحية على الاذن جراء الضربة التي تعرضت لها من ” خائن الوطن” .

وأصبح زكريا المومني من الاشخاص المتخصصين في تسويق الخيانات، بل بات يفتخر بأنه “خائن” للوطن والارتماء في حضن أعداء الوحدة الترابية وقصف الوطن بالأكاذيب والأباطيل.

المومني لا يدافع عن قضية عادلة، بل يبتز دفاعا عن مصلحة شخصية، تتقاطع مع مصالح العديد من “الخونة” الذين اختاروا تلويث أياديهم بدماء الشهداء المغاربة.. مصطفى أديب والراضي الليلي وآخرون، على حين غرة غيروا معاطفهم وأصبحوا أبواقا للنظام الجزائري، ليس الجزائر فقط، بل كل من يتربص بوحدة المغرب.

المومني يشبه الجرذان الأخرى، حقير هارب من العدالة، أحرق جميع سفن العودة، وهو الآن ينعق كالغراب، بلا وطن لا هوية، لذا يطيل الصراخ.

– قصة المومني

هو شريط طويل من الكذب والنصب والاحتيال، أبدع فيه زكريا المومني، مباشرة بعد مغادرته السجن يوم 4 فبراير 2012 بعدما كان متابعا في ملف “النصب” حيث “كان ينصب على ضحاياه، ويوهمهم أنه سيقوم بسفرهم بعقود عمل نحو فرنسا”. بدأ يخرج بتصريحات يتناول فيها قصصا مختلقة وهمية وكاذبة عن طريق الفيديوهات الموثقة.

فمنذ سنين وزكرياء مومني يكذب على المغاربة الذين لم ينسوا إهانته للوطن بعد أن مزق جواز سفره وكفر بوطنه، علما أنه يتوفر على جواز سفر أحمر ويحمل الجنسية الفرنسية، بغية تحقيق طموحات ليست من حقه. فقد أراد الحصول على منصب في وزارة الشبيبة والرياضة. و أراد أن يوظف بالسلم 11 وهو لا يتوفر على شهادة الباكلوريا… بل أنه أراد الحصول على الملايين من المال العام.

كل تصريحاته المضللة من خلال فيديوهات وضعت على منصة اليوتوب كلها تناقضات وإدعاءات مهزوزة.

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