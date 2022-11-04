الحوز : توقيف رئيس جماعة بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد

ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت ” هبة بريس ” من مصادرها ، عن توقيف رئيس جماعة ترابية بإقليم الحوز ، من طرف الشرطة القضائية لأمن مراكش مدينة مراكش، وذلك على خلفية تورطه في قضية تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد.

وحسب ما أوردته مصادر إعلامية، فإن توقيف رئيس الجماعة المذكور يأتي بعد تقاطر شكايات ضده على وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، تفيد إصداره شيكات بدون رصيد لفائدة مقاولين.

وأوضحت ذات المصادر أن الرئيس المعني منح شيكات لمقاولين ينحدرون من مدينة الدار البيضاء، في إطار مشاريع مختلفة، قبل أن يتفاجأ هؤلاء بعد دفع تلك الشيكات بعدم توفر الرئيس على السيولة، وهو الأمر الذي اعتبروه نصبا وحتيالا في حقهم.

ووفقا للمصادر نفسها، فقد احتج بعض المقاولين أمام جماعة إيجوكاك، في محاولة منهم لاستخلاص أموالهم من الرئيس الذي تنصل منهم ولم يكن يرد على مكالماتهم.

وبعد هذه الوقائع، توجه المتضررون إلى القضاء، حيث وضعوا شكايات لدى وكيل الملك مطالبين بإنصافهم، وهو الأمر الذي أسفر عن فتح تحقيق في الموضوع انتهى بتوقيف الرئيس.

هذا، وقد تقرر الاحتفاظ بالموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل كشف ملابسات هذه القضية والاستماع لجميع الأطراف ذات الصلة بها.

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