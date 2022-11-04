بعد جدل انبعاث روائح كريهة بالمدينة.. عمدة البيضاء تزور مطرح مديونة

هبة بريس

أكدت نبيلة الرميلي، رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء مساء أمس الخميس بالدار البيضاء، جودة الهواء بمطرح النفايات المنزلية بمديونة ومطابقته للمعايير البيئية المعمول بها.

جرى ذلك خلال زيارة ميدانية قامت بها الرميلي على رأس وفد يضم على الخصوص، ممثلي شركة متخصصة في مراقبة جودة الهواء، إلى مطرح النفايات المنزلية بمديونة من أجل الوقوف على سير أشغال المطرح والتأكد من مصدر الرائحة الكريهة التي اشتكى بعض سكان المدينة من انتشارها ليلا.

وأبرزت الرميلي في تصريح للقناة الإخبارية (M24) التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش هذه الزيارة، أن تقريرا أعدته شركة متخصصة في جودة الهواء، أكد عدم وجود أي روائح غريبة تنبعث من المطرح العمومي للنفايات، مؤكدة جودة الهواء بالمطرح ومطابقته للمعايير البيئية المعمول بها.

وأوضحت أن “التقارير التي أصدرتها الشركة المكلفة بجودة الهواء أكدت أنه ليس هناك أية رائحة غريبة بالمطرح العمومي للنفايات، وأن الهواء بالمنطقة يتطابق ومعايير الجودة المتوفرة في مناطق مثل هذه”.

وأضافت في هذا السياق أنه “وقفنا اليوم على سير العمل بالمطرح العمومي لطمر النفايات. الأمور تسير بشكل عادي، وليس هناك ما يثير الريبة أو الشك”.

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