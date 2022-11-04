“كل واحد كيبيع باش بغا”.. مواطنون يطالبون بمراقبة الأسعار

هبة بريس - الرباط

تزامنا وموجة الغلاء التي يشهدها المغرب وعدد من دول العالم، عبر عدد من المواطنين عن سخطهم بسبب تعمد مجموعة أصحاب المحلات التجارية والبقالة المضاربة بالأسعار.

وذكر مواطنون في حديث مع هبة بريس، أن عدد من أصحاب محلات البقالة والمواد والمنتجات الاستهلاكية، تعمدوا خلال الفترة الأخيرة الزيادة في الأسعار “حسب مزاجهم”.

وأضاف ذات المواطنين، أنهم يتفاجؤون يوما بعد آخر بإقدام البائعين على رفع الأسعار، وبالاختلاف الشاسع والكبير للأثمنة من محل إلى آخر.

وتابع المصرحون، أن أصحاب هذه المحلات حفظوا عبارة “راها تاهي زادو فيها” عن ظهر قلب، وأصبحوا يرددونها ليل نهار وعند بيع كل منتوج.

وأمام هذه الممارسات، طالب المواطنون، الجهات المعنية بالتدخل لضبط الأسعار والضرب بيد من حديد على كل من سولت لهم أنفسهم استغلال هذه الأزمة للربح الغير مشروع.

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