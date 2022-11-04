المحامون ينتصرون في معركة “إسقاط الضرائب”

2022-11-04 / 10:46
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هبة بريس - الرباط

بعد مسلسل الاحتجاجات، نجح أصحاب البذلة السوداء في إسقاط الضرائب التي تضمنتها مسودة الوزير وهبي ضمن مشروع قانومالية 2023.

وفي هذا الصدد، اجتمعت اللجنة المنبثقة عن مكتب الجمعية و الوزير المنتدب في الميزانية فوزري لقجع، و وزير العدل عبد اللطيف وهبي مساء أمس الخميس.

و تم الاتفاق خلال هذه الاجتماع، على حذف التسبيق الضريبي المنصوص على ادائه بالنسبة لكل قضية في مشروع قانون المالية لسنة 2023 .

كما تم الاتفاق على تخيير المحامي بين أداء مبلغ نهائي ضريبي قدره 300درهم عن كل قضية موضوع بشكل نهائي وشامل للمرحلة الابتدائية والاستئنافية والنقض وغير قابل للمراجعة.وبين التصريح بعدد القضايا في نهاية كل 6 أشهر للأداء عنها في حدود المبلغ المذكور أعلاه.

وتضمن الاتفاق إعفاء الملفات المقدمة في إطار ف 148 ق م م وقضايا القرب من الأداء الضريبي نهائيا، وإعفاء قضايا منازعات الشغل وحوادث الشغل من الأداء إلى حين تنفيذ الحكم، بالإضافة إلى إعفاء المحامين الجدد لثلاث سنوات الأولى من الممارسة المهنية من الضريبة، والمسجلون الجدد ضريبيا الى غاية نهاية هذه السنة، وكذا مناقشة الضريبة على القيمة المضافة ايجابيا في السنة المقبلة.

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تعليق واحد

  1. كل واحد يصوط على كبالتو، و تنفيذ العدالة الجباءية في عداد اليتامى و المفقودين

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