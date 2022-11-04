الكاف يعلن عن موعد إجراء قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية الإفريقية

2022-11-04 / 10:26
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هبة بريس

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) يوم 16 نونبر الجاري موعدا لقرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية للموسم الحالي 2022-2023.

وذكر الكاف، في بيان على موقعه الرسمي، أنه من المقرر أن تجرى مراسم قرعة دور المجموعات في 16 نونبر الجاري بالقاهرة في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

وأوضح أنه سيتم سحب قرعة الكونفدرالية أولا ثم سحب قرعة دوري أبطال إفريقيا.

وأشار البيان الى أنه لم يتم حسم الفرق الـ16 المتأهلة لمرحلة دور المجموعات في الكونفدرالية حيث يتبقى مواجهات الإياب في دور الـ32 مكرر.

وتأهل لدور المحموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا 16 فريقا من بينها فريقا الرجاء البيضاوي والوداد الرياضي من المغرب، أما باقي الفرق فهي الأهلي والزمالك (مصر) والترجي التونسي (تونس) وفيبرز (أوغندا) والمريخ والهلال (السودان) و وشبيبة القبائل وشباب بلوزداد (الجزائر) وصن داونز (جنوب افريقيا) وبيترو أتليتكو (أنغولا) وحورويا (عينيا) وسيمبا (تنزانيا) والقطن (الكامرون).

وذكر (كاف) أن موقف فيتا كلوب (الكونغو الديموقراطي) ورايل كاديوجو ( بوركينا فاسو) ما زال معلقا.

وتم تصنيف الفرق المتأهلة لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال، إلى أربعة مستويات،وهي المستوى الأول ويضم الأهلي والوداد الرياضي والرجاء البيضاوي والترجي ، فيما جاءت فرق صن داونز و الزمالك و حوريا كوناكري و بترو أتلتيكو في المستوى الثاني.

ويضم المستوى الثالث فرق سيمبا و شباب بلوزداد و شبيبة القبائل و الهلال، أما المستوى الرابع فيجمع فرق القطن و المريخ و فايبرز و فيتا كلوب أو رايل كاديوجو .

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