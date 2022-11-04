تتويج الأطر التربوية المتأهلة لجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم

هبة بريس

أسفرت منافسات المرحلة الأولى لجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم عن تتويج الأستاذة أمل محمد أبو مسلم، ممثلة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط- سلا -القنيطرة، والأستاذين حسناء التونسي بوشعلة ومصطفى علي جلال ممثلين للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس – ماسة، وذلك في حفل ترأس مراسمه، اليوم، السيد يوسف بلقاسمي، الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالنيابة عن السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بمعية الدكتور حمد أحمد الدرمكي، أمين عام جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم.

وتم خلال هذا الحفل تسليم درع الجائزة للفائزين وشهادة التقدير وتقديم مبلغ 50 ألف درهم إماراتي لكل واحد منهم، حيث سيتم استثمار مبلغ 20 ألف درهم إماراتي، جزء منه في مبادرة ريادية لصالح المؤسسة التعليمية التي ينتمي إليها الفائزون، وجزء آخر سيتم تخصيصه للمرحلة الثانية سنة 2023 لأجل التنافس دوليا، وفقا للجوائز المنصوص عليها في الجائزة، وسيحصل الحائز على المركز الأول على مبلغ مليون درهم إماراتي.

وتشارك المملكة المغربية لأول مرة في الدورة الرابعة “لجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم”، التي تشرف على تنظيمها دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب دول أخرى، لأجل دعم مكانة الأستاذات والأساتذة المغاربة، باعتبارهم الدعامة الأساسية لتحقيق الجودة وأهداف منظومتنا التعليمية وتعزيز مخرجاتهما.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0