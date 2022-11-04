صورة تعبيرية

سرقة أزيد من 30 ملايين سنتيم من وكالة لكراء السيارات بالبيضاء

2022-11-04 / 09:20
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هبة بريس - البيضاء

اهتز شارع ولاد زيان بالدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح يومه الجمعة، على وقع جريمة سرقة وكالة لكراء وبيع السيارات.

وحسب شهود عيان، فقد أقدم أفراد العصابة المتورطة في السرقة، على تحطيم بوابة الوكالة واقتحامها وسرقة خزنتها.

وأضاف صاحب الوكالة في تصريح لهبة بريس، أن الخزنة تضم أزيد من 30 ملايين سنتيم، مشيرا الى أنه تفاجأ باتصال من الحارس الليلي بالمكان الذي أخبره بالواقعة، مضيفا أنه توجه للمكان على عجل حيث وجد عناصر الأمن الذين فتحوا تحقيقا للكشف عن ظروف الواقعة وهوية المتورطين.

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‫10 تعليقات

  8. يجب على المديرية العامة للأمن الوطني أن تقوم بحملة وطنية للقضاء على هذه الجراثيم الضارة ..

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