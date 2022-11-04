طقس الجمعة.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية بشكل عام، بطقس حار نسبيا جنوب البلاد، فضلا عن تشكل كتل ضبابية بالسهول الأطلسية خلال الصباح والليل، مع نزول قطرات مطرية متفرقة بأقصى شمال غرب البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 5 و10 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 10 و15 درجة بالريف وبهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 19 و 23 درجة بجنوب الأقاليم الجنوبية، بينما ستكون ما بين 15 و19 درجة في ما تبقى من أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار فستعرف بعض الانخفاض.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسيطة، والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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