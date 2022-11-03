مزور: استراتيجية التحول الرقمي تروم جعل المملكة قطبا رقميا

هبة بريس _ الرباط

أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، يوم الخميس، بمراكش، أن الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي ترمي إلى تمكين كافة المغاربة من الاستفادة من مزايا الرقمنة، وتحسين الخدمات الرقمية وجعل المملكة قطبا رقميا إقليميا.

وقالت مزور ، خلال جلسة حول موضوع “الحكومة المنفتحة المبتَكرة”، في إطار اللقاء الجهوي لإفريقيا والشرق الأوسط للشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، إن “الهدف من هذه الاستراتيجية، التي هي في المرحلة النهائية من صياغتها، هو تعزيز رقمنة المملكة لتلبية انتظارات المواطنات والمواطنين والمقاولات والإدارات، مع الأخذ بعين الاعتبار سلاسل إنتاج الخدمات الرقمية”.

وأضافت أن اللقاءات الجهوية، التي تنظمها الوزارة، تهدف إلى إشراك كافة الشرائح المجتمعية في صياغة هذه الاستراتيجية، و”هو ما يوضح بالملموس أننا لا نقوم فقط بالاحتفاء بقيم شراكة الحكومة المنفتحة، بل إننا نقوم بتنزيلها على أرض الواقع”.

ومن جهة أخرى، تطرقت مزور لما حققه المغرب من مكتسبات ومنجزات، وعلى رأسها النموذج التنموي الجديد، الذي “اعتمدته بلادنا بعد عملية تشاورية واسعة”.

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