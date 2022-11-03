مزور: استراتيجية التحول الرقمي تروم جعل المملكة قطبا رقميا

2022-11-03 / 23:37
1
هبة بريس _ الرباط

أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، يوم الخميس، بمراكش، أن الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي ترمي إلى تمكين كافة المغاربة من الاستفادة من مزايا الرقمنة، وتحسين الخدمات الرقمية وجعل المملكة قطبا رقميا إقليميا.

وقالت مزور ، خلال جلسة حول موضوع “الحكومة المنفتحة المبتَكرة”، في إطار اللقاء الجهوي لإفريقيا والشرق الأوسط للشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، إن “الهدف من هذه الاستراتيجية، التي هي في المرحلة النهائية من صياغتها، هو تعزيز رقمنة المملكة لتلبية انتظارات المواطنات والمواطنين والمقاولات والإدارات، مع الأخذ بعين الاعتبار سلاسل إنتاج الخدمات الرقمية”.

وأضافت أن اللقاءات الجهوية، التي تنظمها الوزارة، تهدف إلى إشراك كافة الشرائح المجتمعية في صياغة هذه الاستراتيجية، و”هو ما يوضح بالملموس أننا لا نقوم فقط بالاحتفاء بقيم شراكة الحكومة المنفتحة، بل إننا نقوم بتنزيلها على أرض الواقع”.

ومن جهة أخرى، تطرقت مزور لما حققه المغرب من مكتسبات ومنجزات، وعلى رأسها النموذج التنموي الجديد، الذي “اعتمدته بلادنا بعد عملية تشاورية واسعة”.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الجزائر تحصد الفشل في دورة ” لم الشمل” رغم محاولاتها توظيف القضية الفلسطينية

الجزائر تحصد الفشل في دورة ” لم الشمل” رغم…

2022-11-04 / 11:16
Photo of المحامون ينتصرون في معركة “إسقاط الضرائب”

المحامون ينتصرون في معركة “إسقاط الضرائب”

2022-11-04 / 10:46
Photo of سياسي تونسي..”القمة العربية في الجزائر  كانت استثنائية “

سياسي تونسي..”القمة العربية في الجزائر  كانت استثنائية “

2022-11-03 / 22:39
Photo of الملك يترأس حفلا دينيا بضريح محمد الخامس

الملك يترأس حفلا دينيا بضريح محمد الخامس

2022-11-03 / 21:24
Photo of تعاون امني .. تفاصيل اتفاق بين موريتانيا وإسبانيا

تعاون امني .. تفاصيل اتفاق بين موريتانيا وإسبانيا

2022-11-03 / 20:24
Photo of إجراءات ضريبية في ” مالية 2023″…مجحفة لا تناسب “مهنة المحاماة”

إجراءات ضريبية في ” مالية 2023″…مجحفة لا تناسب “مهنة…

2022-11-03 / 18:46
Photo of سياسي جزائري ..الأهم هو عدم مقاطعة المغرب “قمة الجزائر”

سياسي جزائري ..الأهم هو عدم مقاطعة المغرب “قمة الجزائر”

2022-11-03 / 18:12
Photo of الحكومة تفصح عن تعيينات المناصب العليا و تحدث تغييرات بإدارة الجمارك و الضرائب

الحكومة تفصح عن تعيينات المناصب العليا و تحدث تغييرات…

2022-11-03 / 17:58
Photo of رئيس البرلمان الإفريقي: المغرب يعمل لبروز نموذج تنموي جديد في إفريقيا

رئيس البرلمان الإفريقي: المغرب يعمل لبروز نموذج تنموي جديد…

2022-11-03 / 17:47
Photo of تفعيلا لمخرجات الحوار الاجتماعي.. لفتيت يعدل النظام الأساسي بوزارة الداخلية

تفعيلا لمخرجات الحوار الاجتماعي.. لفتيت يعدل النظام الأساسي بوزارة…

2022-11-03 / 17:22

تعليق واحد

  1. ههههه قطبا متميزا ،ههههه مغرب الأوهام
    لا يمكن تحقيق شيء ان كان اصلا من يحملون الحقائب الوزارية فاشلين وجهلاء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق