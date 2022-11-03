توزيع معدات على التنظيمات المهنية الفلاحية النسوية بمكناس

ع محياوي - هبة بريس

في إطار المجهودات التي يقوم بها رئيس الغرفة الفلاحية لجهة فاس / مكناس ” مصطفى الميسوري ” و الدعم المادي الذي تقدمه هذه الغرفة للتنظيمات المهنية الفلاحية، وبناء على نتائج الاعلان الخاص بدعم المنتجات المجالية برسم سنة 2022 لفائدة التنظيمات المهنية الفلاحية النسوية، تمت دعوة التنظيمات المستفيدة، تزامنا مع اليوم الدراسي الذي نظمته الغرفة الفلاحية احتفاء باليوم العالمي للمرأة القروية، من أجل توقيع اتفاقيات تهم دعم هذه التنظيمات بمعدات لتثمين المنتوجات المجالية ويتعلق الأمر بأفرنة لتجفيف الكسكس والخضر والفواكه وبلغ عددها خمسة، وكذا خمس آلات لتقطير الأعشاب الطبية والعطرية.

وحسب مصدر مقرب من الغرفة الفلاحية لجهة فاس/ مكناس، فإن اختيار المستفيدين تم عن طريق دراسة ملفات المترشحين من طرف لجنة مختلطة بناء على دراسة ملفاتهم الإدارية والتقنية، حيث أعطيت الأولية للتنظيمات المهنية التي لم يسبق لها أن استفادت من دعم مماثل، كما سيتم في نفس الإطار دعم 40 تنظيما مهنيا بمعدات جني الزيتون

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