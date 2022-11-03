وزارة بنموسى تكشف عن شروط أصحاب “الباك الحر”

محمد منفلوطي_ هبة بريس

أكدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن عملية إيداع ترشيحات الأحرار لاجتياز امتحانات البكالوريا برسم دورة 2023 قد انطلقت حصراً عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، www.men.gov.ma، وذلك من يوم الثلاثاء فاتح نونبر 2022 إلى غاية يوم الأربعاء 30 نونبر 2022 كآخر أجل للترشيح.

و أضافت الوزارة في بلاغ حصلت هبة بريس على نسخة منه، أن الترشيح لاجتياز امتحانات البكالوريا برسم دورة 2023 بصفة “مترشح حر” يخضع للشروط التالية:

– إنهاء الدراسة بالسلك الثانوي الإعدادي، منذ ما لا يقل عن سنتين في بداية سنة الترشيح بالنسبة لغير الحاصلين على البكالوريا في دورات سابقة؛

– الترشح في شعبة لم يسبق الحصول فيها على شهادة البكالوريا بالنسبة للحاصلين على هذه الشهادة في إحدى الدورات السابقة؛

– عدم ورود اسم المترشح ضمن اللائحة الوطنية للغاشين المعنيين بعقوبة الإقصاء من اجتياز امتحانات البكالوريا دورة 2023؛

– ألا يكون المترشح الحر قد تغيب عن اجتياز الاختبارات الخاصة بهذه الامتحانات خلال دورة من دورات السنوات الماضية بدون مبرر مقبول،

وفي هذه الحالة لا يقبل الترشيح إلا بعد انصرام سنتين عن آخر دورة تغيب فيها المترشح؛

– ألا يتجاوز عدد الدورات التي اجتازها المترشح ثلاث دورات متتالية، وفي حالة استنفاذها لا يمكن الترشيح مجدداً إلا بعد انصرام ثلاث سنوات عن آخر دورة اجتازها المترشح؛

– التسجيل على موقع وزارة التربية الوطنية

– التسجيل عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للترشيحات داخل الآجال المحددة لذلك، مع تضمين البطاقة الإلكترونية للترشيح صورة حديثة العهد للمترشح(ة)؛

– الاحتفاظ بنفس رقم مسار بالنسبة للمترشحين الذين سبق لهم الحصول على شهادة البكالوريا في إحدى الدورات السابقة؛

– إيداع ملف الترشيح الورقي بالمديرية الإقليمية التابع لها محل سكن المترشح، وذلك في أجل أقصاه 05 دجنبر 2022،

– أن يرفق هذا الملف بوصل الترشيح المستخرج من البوابة الإلكترونية؛

– تضمين ملف الترشيح التزاماً مصادقاً على صحة توقيعه يقر فيه المترشح باطلاعه على القوانين الخاصة بزجر الغش في الامتحانات المدرسية والتزامه بمقتضياتها، خاصة القانون رقم 02.13 بتاريخ 25 غشت 2016.

وأشارت الوزارة أنه يتعين على المترشحين الأحرار في وضعية إعاقة، والراغبين في الاستفادة من إجراءات تكييف مواضيع الاختبارات وظروف الإجراء والتصحيح، إرفاق ملفات ترشيحهم بطلب في الموضوع معزز بملف طبي يثبت الإعاقة.

وشددت الوزارة على أنها ستعمل على نشر اللوائح المؤقتة للمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز امتحانات البكالوريا قبل 28 دجنبر 2022، على أن تخصص الفترة الممتدة من 29 دجنبر 2022 إلى 06 يناير 2023 لتقديم الشكايات إلى المديريات الإقليمية، بالنسبة للترشيحات التي لم يتم قبولها وكذا طلبات إلغاء الترشيح بالنسبة للمترشحين الراغبين في ذلك.

هذا وسيتم نشر اللوائح النهائية للمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز امتحانات البكالوريا برسم دورة 2023 يوم 31 يناير 2023، كما يمكن للمترشحين المسجلين تتبع مسار ووضعية طلبات ترشيحهم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة:

www.men.gov.ma.

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