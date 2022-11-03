بنك إنجلترا يرفع الفائدة بأعلى قدر منذ 33 عاما

هبة بريس _ وكالات

رفع بنك إنجلترا، الخميس، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة، وهي ثامن زيادة على التوالي، ليسجل أعلى وتيرة رفع للفائدة منذ 33 عاما.

ويأتي القرار في ظل فترة ركود أطول مما شهدته البلاد خلال الأزمة المالية عامي 2008 و2009.

وفي محاولة لكبح جماح التضخم، قال البنك المركزي في بريطانيا (بنك إنجلترا)، إنه رفع سعر الفائدة من 2.25 بالمئة إلى 3 بالمئة.

وجاء قرار المركزي البريطاني برفع الفائدة بأغلبية 7 أعضاء، بينما فضل عضو زيادة بواقع 50 نقطة فقط، فيما رأت عضو أخرى زيادة بواقع 25 نقطة.

وحسب بيان للبنك، يضع بنك إنجلترا السياسة النقدية لتلبية هدف التضخم البالغ 2 بالمئة، وبطريقة تساعد على الحفاظ على النمو والتوظيف.

وارتفعت مستويات التضخم في بريطانيا إلى أعلى مستوياتها منذ 40 عاما في سبتمبر/أيلول الماضي عند 10.1 بالمئة.

وتوقع البيان أن يرتفع معدل التضخم إلى 11 بالمئة في الربع الرابع من 2022، وهو أقل مما كان متوقعا في أغسطس/آب.

وتابع البيان: “هناك قدر كبير من عدم اليقين حول التوقعات، وتستمر لجنة السياسات النقدية في الحكم على أنه إذا كانت التوقعات تشير إلى مزيد من الضغوط التضخمية المستمرة، فإنها ستستجيب بقوة حسب الضرورة”.

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