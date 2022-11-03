مص_رع طفلة مغربية سقطت من الطابق التاني للعمارة بإيطاليا

2022-11-03 / 21:40
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عبد اللطيف الباز / هبة بريس

كشفت مصادر مطلعة أن طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات تدعى” ر – ب ” تعرضت لسقوط عرضي من الطابق التاني من منزل والديها الكائن حي “كورسو إيطاليا ” سان جوفاني برسيتشيتو ضواحي مدينة بولونيا شمال إيطاليا.

وتابعت نفس المصادر أن الطفلة كانت تطل و تلعب قرب نافذة دون سياج السلامة، من نافذة الشقة، غير أنها فقدت توازنها، وهوت، لترتطم بقارعة الطريق في غفلة من والديها.

الحادث أسفر عنه إصابة الطفلة بجروح وصفت بالخطيرة على مستوى الرأس .

وتجدر الإشارة إلى أنه تم نقل الطفلة على وجه العجل بواسطة سيارة الإسعاف إلى المستشفى الإقليمي بالمدينة لتلقي الاسعافات اللازمة

وأكدت نفس المصادر، أن الطفلة لفظت أنفاسها الأخيرة لحظة وصولها الى قسم المستعجلات، فيما تم نقل جثة الهالكة الى مستودع الاموات.

وعلى اثر علمها بالحادث فتحت عناصر الأمن الإيطالي بحث في الموضوع تحت اشراف المدعي العام .

وعلاقة بالموضوع فقد عبر القنصل العام للمملكة المغربية ببولنيا عن حزنه العميق من هول الصدمة وقام بتقديم التعازي والمواساة لأسرة المكلومة وشدد على أن الهيئة القنصلية ستواكب هده المأساة عن كتب وأنها ستزودهم بالإرشادات والتوجيهات القانونية للبحث التمهيدي الذي يشرف عليه المدعي العام لمعرفة ظروف ملابسات الحادث ، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمراسيم الدفن الطفلة المتوفاة، 

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