بيكيه يعلن اعتزال كرة القدم نهائيا

هبة بريس _ وكالات

أعلن مدافع برشلونة الإسباني، جيرارد بيكيه، بشكل مفاجئ، الخميس، اعتزاله كرة القدم عن 35 عاما، مؤكدا أنه سيخوض آخر مباراة له، السبت المقبل.

وقال بطل العالم وأوروبا عبر فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي “مباراة السبت ضد ألميريا في الدوري ستكون الأخيرة لي في كامب نو”.

وتابع في فيلم قصير تظهر فيه مشاهد وهو طفل يرتدي زي برشلونة “كرة القدم أعطتني كل شيء، برشلونة أعطاني كل شيء، وأنتم يا كاتالونيون أعطيتموني كل شيء. الآن وقد تحققت أحلام ذاك الولد، أريد أن أقول لكم إنه حان الوقت لوضع حد لهذه الرحلة”.

وتابع “لطالما قلت إنه لن يكون هناك فريقا بعد برشلونة.. عاجلا أم آجلا سأعود”.

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