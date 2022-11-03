بيكيه يعلن اعتزال كرة القدم نهائيا
هبة بريس _ وكالات
أعلن مدافع برشلونة الإسباني، جيرارد بيكيه، بشكل مفاجئ، الخميس، اعتزاله كرة القدم عن 35 عاما، مؤكدا أنه سيخوض آخر مباراة له، السبت المقبل.
وقال بطل العالم وأوروبا عبر فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي “مباراة السبت ضد ألميريا في الدوري ستكون الأخيرة لي في كامب نو”.
وتابع في فيلم قصير تظهر فيه مشاهد وهو طفل يرتدي زي برشلونة “كرة القدم أعطتني كل شيء، برشلونة أعطاني كل شيء، وأنتم يا كاتالونيون أعطيتموني كل شيء. الآن وقد تحققت أحلام ذاك الولد، أريد أن أقول لكم إنه حان الوقت لوضع حد لهذه الرحلة”.
وتابع “لطالما قلت إنه لن يكون هناك فريقا بعد برشلونة.. عاجلا أم آجلا سأعود”.
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10 تعليقات
أخرجهم من دوري الأبطال ثم رحل
لقد كان من احسن اللاعبين في الفريق الإسباني كذلك في برشلونة وخاصة في العصر الذهبي والان حان وقت اارحيل
كان افشل عناصر المنتخب الاسباني و برشلونه
أكثر الناس سعادة هم مشجعي برشلونة
ضربة موجعة للجماهير المدريدية
أحسن مدافع عند البرصة
اكيد اكيد وثم اكيد لن ننسى بيكي لما قدمه لبرشلونة و منتخبه اسبانيا كنا نريد ان لا يعتزل حتى تتحسن أوضاع برشلونة جيل لا ينسى بثاتا منهم بيكي و رونالدينيو و بيدرو و دافيد فيا و إنييستا
بيكه لاعب رائع جدا لاكن أي لاعب يمر في فتره سيئ
شكرا لكل م قدمته لنا في القلعة الكتلونية
كان لاعب رائع
وفي جيل لن يتكرر