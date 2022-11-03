الملك يترأس حفلا دينيا بضريح محمد الخامس

2022-11-03 / 21:24
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هبة بريس _ و م ع

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين الملك محمد السادس سيترأس، غدا الجمعة بضريح محمد الخامس بالرباط، الحفل الديني الذي سيقام بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لوفاة الملك الحسن الثاني.

وفي ما يلي نص البلاغ:

“تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، سيترأس أعزه الله بضريح محمد الخامس بمدينة الرباط، الحفل الديني الذي سيقام بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، يوم غد الجمعة 09 ربيع الثاني 1444 هـ الموافق لـ4 نونبر 2022 م بعد صلاة المغرب. وسيبث هذا الحفل الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة”.

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‫23 تعليقات

  1. الله يحفظ ملكنا محمد السادس نصره الله ويشافيه وصحراء مغربيه الله الوضن الملك

  2. الله يحفظ ملكنا ويشفيه ويطول في عمره هو حامي البلاد وسيد الأسياد وقاهر الاعداء ❤️❤️❤️

  3. حفظ آلله ملكنا العزيز وارزقه الصحة والعافية وسائر الاسرة العلوية.

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