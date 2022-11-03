الملك يترأس حفلا دينيا بضريح محمد الخامس
هبة بريس _ و م ع
أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين الملك محمد السادس سيترأس، غدا الجمعة بضريح محمد الخامس بالرباط، الحفل الديني الذي سيقام بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لوفاة الملك الحسن الثاني.
وفي ما يلي نص البلاغ:
“تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، سيترأس أعزه الله بضريح محمد الخامس بمدينة الرباط، الحفل الديني الذي سيقام بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، يوم غد الجمعة 09 ربيع الثاني 1444 هـ الموافق لـ4 نونبر 2022 م بعد صلاة المغرب. وسيبث هذا الحفل الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة”.
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23 تعليقات
رحم الله الملك الراحل الحسن الثاني واسكنه فسيح جنانه ورحم الله جميع المسلمين والمسلمات
حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم ويوفقكم إلى ما خير للبلاد والعباد. الله الوطن الملك
عاش الملك الله الوطن الملك الله يطول في عمري سيدي
الله يبارك غي عمر سيدي
عاش الملك
حفظكم ونصركم وسدد خطاكم ووفقكم الله واعانكم وجزاكم الله خيرا يا اعظم انسان وملك.
حفيك الله ورعاك بماحفيض به الدكر الحكيم
عاش الملك الله الوطن الملك
الله انصر سيدنا الملك محمد السادس الانسان العظيم
حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم مولاي
الله يبارك في عمر سيدي عاش الملك الله الوطن الملك
الله انصر سيدنا
حفظك الله ورعاك سيدي وابقاك ذخرا وملاذا لهذا البلد الامييين
الله طول عمرك يشفيه ولبسه توب صحه والعافية يارب
عااااااش ملكنا الهمام الغالي على قلوبنا .
وعاااشت الصحراء مغربية الى ان يرت الله الارض ومن عليها .
الله حفظكم ياملكنا والله يشفيك وعافيه امين يارب العالمين
نصرك الله
اللهم احفظ ملكنا وأجعله في حصنك الحصين و أيده بالنصر و اجعل بلادنا بلاد الدين و اجعل لها بين البلاد صولة وحرمة ومنعة ودولة ،
اللهم اشفه وعافه وادمه تاجا فوق رؤوسنا وسدد خطاه بولي عهده مولاي الحسن واخيه مولاي رشيد وعشت لنا حبيبنا وملكنا الهمام
عاش الملك وحفظ الله الأسرة الملكية يارب بارك في أولاده وتعطيها صحة جيدة وطول العمر يا ملكنا وتاج على رؤوسنا دمت للأمة الإسلامية يااميرة المومنين وعاش الملك
توحشت ملكنا الله يطول فعمرو ويشافيه لنا ويسدد خطاه ويحفظ العاءلة الملكية يااااارب
كنطلب الله اشافيه الامة المغربية الله انزل لك الشفاء العاجل يارب اخليك نعيشو تحت جناحك صراحة ملكنا كيدير لفجهدو باش اعيش الشعب ديالو فى امان وسلام .الله انزل شفاء
عاش الملك وعاشت الصحراء مغربية احب من احب وكره من كره ستظل وتبقى تحت الراية المغربيةدوما وابدا الله الوطن الملك