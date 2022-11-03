البنك الدولي : الفيضانات تكبد المغرب خسائر بـ450 مليون دولار

هبة بريس _ الرباط

اشار البنك الدولي في تقرير له حول التنمية والمناخ إن الخسائر المباشرة للفيضانات بالمغرب، بلغت في المتوسط نحو 450 مليون دولار سنوياً، مع تأثير غير متناسب على الأسر الأكثر احتياجاً.

وأوضح أن ارتفاع منسوب سطح البحر يؤدي إلى تفاقم مخاطر الفيضانات في المناطق الساحلية التي يقطنها أكثر من 65 فالمائة من السكان وبها أكثر من 90 في المائة من النشاط الصناعي.

واكد على ان المغرب وضع برنامجاً متطوراً لإدارة مخاطر الكوارث وتمويلها، لكن يجب تفعيل ذلك بشكل كامل.

وتشير التقديرات التي وردت في التقرير إلى أن المستوى الأمثل للاستثمارات في إدارة مخاطر الكوارث سيغطي ما يعادل 15-20 في المائة من متوسط الخسائر السنوية، وهذا يتطلب استثمارات سنوية في المتوسط بين 67 مليون دولار و90 مليون دولار.

وكانت وزارة وزارة التجهيز والماء، أكدت أن الفيضانات كلّفت ما مجموعه 8 ملايير درهم خلال العشرية الأخيرة، بسبب أضرارها، موضحة أن هذه الكلفة الضخمة تعود للفترة الممتدة بين 2008 و2021، وقد ألحقت أضرارا كبيرة بالبينات التحتية المرتبطة بالشبكة الطرقية.

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