رسميا.. فوز نتانياهو وحلفائه بأغلبية واضحة

هبة بريس

أعلنت لجنة الانتخابات الإسرائيلية، الخميس، فوز بنيامين نتنياهو وحلفائه بأغلبية واضحة في الانتخابات التشريعية التي جرت في الأول من نوفمبر الجاري.

وبعد فرز أكثر من 90 في المئة من الأصوات، جاءت الكتلة اليمينية التي يتزعمها نتانياهو في الصدارة بعد الانتخابات الخامسة خلال أقل من أربع سنوات.

ويبدو أن الليكود وحلفاءه في طريقهم لإحراز أغلبية مستقرة في البرلمان المؤلف من 120 مقعدا وبالتالي إنهاء حقبة غير مسبوقة من الجمود السياسي.

وإثر إعلان النتائج، هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لبيد، نتانياهو، زعيم حزب الليكود، وقال له: “دولة إسرائيل فوق أي حساب أتمنى التوفيق لنتانياهو والنجاح لشعب إسرائيل ودولة إسرائيل”.

وبعد فرز أغلبية الأصوات جاءت الكتلة اليمينية برئاسة نتانياهو في الصدارة إذ حصلت على 64 مقعدا، منها 32 لليكود اليميني و18 مقعدا للحزبين المتدينين المتشددين، “يهودوت هتوراه” لليهود الأشكناز الغربين وحزب شاس لليهود الشرقيين (سفراديم)، و14 لليمين المتطرف.

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