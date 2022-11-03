تهريب وترويج التبغ و”المعسل” يجر 5 أشخاص للاعتقال بأكادير

2022-11-03 / 17:40
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هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الخميس 3 نونبر الجاري، من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 32 و54 سنة، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تهريب وترويج التبغ ومادة “المعسل”.

وقد جرى تنفيذ هذه العملية الأمنية بداخل مستودع لتخزين البضائع بمدينة تيكيوين، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخله عن حجز طنين و338 كيلوغراما من مادة “المعسل” و32 ألف و500 علبة من السجائر المهربة من مجموعة من الأنواع، فضلا عن حجز أربع سيارات، اثنان منها نفعية، تستعمل في نقل هذه البضائع المهربة.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المتورطين في هذه الأنشطة الإجرامية.

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