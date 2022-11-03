الأول عربيا.. افتتاح كنيس يهودي في حرم جامعي في المغرب

2022-11-03 / 17:12
2
هبة بريس - متابعة

افتُتح في المغرب أول كنيس يهودي بحرم جامعي في العالم العربي، داخل مباني جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بمدينة مراكش.

وقال المهدي بودرة، مؤسس جمعية ميمونة المغربية، إن “افتتاح الكنيس في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بمراكش يأتي بعد عمل مشترك من جمعية ميمونة والاتحاد السفاردي الأمريكي”.

وأضاف بودرة في تغريدة نشرها: “يعتبر هذا الكنيس الأول من نوعه في الجامعات العربية”.

وأردف: “من المنتظر أن يوفر هذا الكنيس للطلاب اليهود مكانا للصلاة، إلى جانب مسجد في نفس الجامعة”.

ما رأيك؟
المجموع 13 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الحكومة تخصص مكافأة لمن يسجل استهلاكا أقل للطاقة الكهربائية

الحكومة تخصص مكافأة لمن يسجل استهلاكا أقل للطاقة الكهربائية

2022-11-03 / 18:59
Photo of تهريب وترويج التبغ و”المعسل” يجر 5 أشخاص للاعتقال بأكادير

تهريب وترويج التبغ و”المعسل” يجر 5 أشخاص للاعتقال بأكادير

2022-11-03 / 17:40
Photo of النقل الحضري بفاس …كرونولوجيا الأزمة وتحدي لتحكيم وزارة الداخلية

النقل الحضري بفاس …كرونولوجيا الأزمة وتحدي لتحكيم وزارة الداخلية

2022-11-03 / 15:31
Photo of الحكومة تعلن عن دفعة سابعة من دعم مهنيي النقل

الحكومة تعلن عن دفعة سابعة من دعم مهنيي النقل

2022-11-03 / 15:14
Photo of بن سليمان.. عمود كهربائي يهدد أرواح الأبرياء لسنوات

بن سليمان.. عمود كهربائي يهدد أرواح الأبرياء لسنوات

2022-11-03 / 13:44
Photo of البيضاء: اندلاع حريق داخل مقاطعة عين السبع وإصابة موظفة بحروق

البيضاء: اندلاع حريق داخل مقاطعة عين السبع وإصابة موظفة…

2022-11-03 / 13:24
Photo of مجلس الشامي يقترح توصيات للتخفيف من تداعيات التضخم

مجلس الشامي يقترح توصيات للتخفيف من تداعيات التضخم

2022-11-03 / 13:08
Photo of نزار بركة يطمئن المغاربة ” لا زيادة في سعر البوطا”

نزار بركة يطمئن المغاربة ” لا زيادة في سعر…

2022-11-03 / 12:47
Photo of رابطة الصحفيين الموريتانيين تدين “التصرف الجزائري” مع الإعلاميين المغاربة

رابطة الصحفيين الموريتانيين تدين “التصرف الجزائري” مع الإعلاميين المغاربة

2022-11-03 / 12:32
Photo of “غلاء المعيشة” شبح يهدد المغاربة

“غلاء المعيشة” شبح يهدد المغاربة

2022-11-03 / 12:17

‫2 تعليقات

  1. المغرب بلد التعايش و السلم و السلام و الأمان
    اللهم احفظ بلدنا من حقد و حسد الحاسدين
    و لا لغلاء الأسعار يجب على المواطنين أن يحسوا بدعم الدولة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق