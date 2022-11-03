الأول عربيا.. افتتاح كنيس يهودي في حرم جامعي في المغرب

هبة بريس - متابعة

افتُتح في المغرب أول كنيس يهودي بحرم جامعي في العالم العربي، داخل مباني جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بمدينة مراكش.

وقال المهدي بودرة، مؤسس جمعية ميمونة المغربية، إن “افتتاح الكنيس في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بمراكش يأتي بعد عمل مشترك من جمعية ميمونة والاتحاد السفاردي الأمريكي”.

وأضاف بودرة في تغريدة نشرها: “يعتبر هذا الكنيس الأول من نوعه في الجامعات العربية”.

وأردف: “من المنتظر أن يوفر هذا الكنيس للطلاب اليهود مكانا للصلاة، إلى جانب مسجد في نفس الجامعة”.

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